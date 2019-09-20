В Абхазии специалист из России не явился на заседание по иску Квицинии

СУХУМ, 20 сен - РИА Новости. Российский специалист в области избирательного права, из-за которого Верховный суд Абхазии перенес заседание на пятницу по иску об отмене результатов президентских выборов, не явился на слушание, передает корреспондент РИА Новости.

Представитель ЦИК в четверг внес в суд ходатайство о привлечении специалиста из России Дениса Дворникова, для участия которого нужно отложить заседание суда до пятницы. Судьи удовлетворили данное ходатайство.

Проигравший второй тур президентских выборов оппозиционер Алхас Квициния 11 сентября подал иск в Верховный суд Абхазии о признании незаконными и недействительными итоги второго тура президентских выборов. Решение по такому заявлению суд должен вынести в течение 10 дней.