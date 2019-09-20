ВМС Колумбии перехватили восемь тонн кокаина на сумму $500 миллионов

В Петербурге колумбийца осудили на девять лет за контрабанду кокаина

В Петербурге колумбийца осудили на девять лет за контрабанду кокаина

Как сообщается, наркотики находились на полупогружной подводной лодке недалеко от побережья муниципалитета Тумако и переправлялись в Центральную Америку. Сведения о том, кому принадлежал данный груз, не приводятся.