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РИА Новости

ВМС Колумбии перехватили восемь тонн кокаина на сумму $500 миллионов

11:42 20.09.2019
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПолиция Колумбия патрулирует улицы Картахены
Полиция Колумбия патрулирует улицы Картахены
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Национальные военно-морские силы Колумбии в четверг перехватили 8 тонн кокаина на сумму около 500 миллионов долларов США, сообщает телеканал Noticias Caracol.
13 мая, 19:38РИА Новости
В Петербурге колумбийца осудили на девять лет за контрабанду кокаина
Как сообщается, наркотики находились на полупогружной подводной лодке недалеко от побережья муниципалитета Тумако и переправлялись в Центральную Америку. Сведения о том, кому принадлежал данный груз, не приводятся.
По данным телеканала, это "крупнейшая в истории" транспортируемая подобным образом партия наркотиков, которую удалось перехватить.
Как сообщают местные СМИ, всего с начала года были обнаружены 20 подобных подводных лодок.
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