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РИА Новости

Китай уведомил консульство США о деле с задержанием пилота FedEx

11:38 20.09.2019
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© Фото : ChinatravelsavvyМеждународный аэропорт Гуанчжоу Байюнь
Международный аэропорт Гуанчжоу Байюнь
© Фото : Chinatravelsavvy
Международный аэропорт Гуанчжоу Байюнь. Архивное фото
ПЕКИН, 20 сен – РИА Новости. Китайская сторона уведомила генеральное консульство США в Гуанчжоу о расследовании в отношении пилота FedEx, которого задержали в аэропорту города по подозрению в контрабанде патронов для пневматического пистолета, а затем отпустили под залог, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Ранее американские СМИ сообщали, что бывший пилот ВВС США, а ныне пилот компании FedEx, был задержан в городе Гуанчжоу на юге Китая, где расположен азиатский хаб компании, а позже освобожден под залог.
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"Согласно информации, полученной от компетентных органов, 12 сентября 2019 года сотрудники таможенной службы международного аэропорта "Байюнь" города Гуанчжоу обнаружили в багаже вылетающего из страны американского гражданина коробку, предположительно, с пулями для пневматического пистолета, в коробке находилось 681 единица патронов. Проверка показала, что пассажир является пилотом международной службы экспресс-доставки FedEx", - сообщил дипломат.
Гэн Шуан сообщил, что мужчина заехал в страну в качестве второго пилота грузового самолета FedEx 11 сентября, а 12 сентября пытался вылететь из Гуанчжоу в Гонконг.
Сотрудники таможенной службы аэропорта Гуанчжоу заподозрили его в контрабанде оружия и боеприпасов.
"Китайская сторона 13 сентября направила соответствующее консульское уведомление в генеральное консульство США в Гуанчжоу. В настоящее время по данному делу продолжается расследование", - указал он.
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Гэн ШуанВВС СШАМИД КНРПекинКитайСШАFedExВ мире
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