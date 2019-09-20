Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T11:43Z
https://ria.ru/20190920/1558882571.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155750/07/1557500701_0:132:3040:1842_1036x0_80_0_0_ef5aa9567e5115c4499e8cd2c0f94269.jpg
РИА Новости
Единый день голосования

В парламенте Крыма сформировали три фракции

11:36 20.09.2019 (обновлено: 11:43 20.09.2019)
229
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкГосударственный герб Российский Федерации на фасаде здания Госсовета Республики Крым в Симферополе
Государственный герб Российский Федерации на фасаде здания Госсовета Республики Крым в Симферополе
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Государственный герб Российский Федерации на фасаде здания Госсовета Республики Крым в Симферополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Три фракции сформированы в государственном совете Крыма второго созыва, конституционное большинство у партии "Единая Россия", сообщила председатель секретариата первой сессии Лариса Георгиади.
"Зарегистрированы следующие депутатские фракции: "Единая Россия", в состав которой вошло 60 депутатов, ЛДПР - 10 депутатов, КПРФ - пять депутатов", - сказала Георгиади на заседании крымского парламента.
Владимир Константинов
Вчера, 11:30Единый день голосования
Константинов стал единственным кандидатом на пост спикера парламента Крыма
По ее словам, главой фракции "Единая Россия" избран Владимир Бобков, ЛДПР - Сергей Дремов, КПРФ - Сергей Богатыренко.
Выборы в парламент Крыма и местные советы состоялись 8 сентября. По итогам голосования в парламент республики прошли три партии: у ЕР 60 мандатов из 75, у ЛДПР - 10, у КПРФ – пять. "Единая Россия", получившая конституционное большинство в парламенте республики второго созыва, рекомендовала на пост главы Крыма кандидатуру Сергея Аксенова, а на должность спикера – Владимира Константинова.
Государственный герб России установили на здании парламента Крыма
17 сентября, 10:15РИА Новости
Парламент Крыма второго созыва начал работу
300012
Обсудить 0
Единый день голосованияВладимир КонстантиновЛДПРКПРФЕдиная РоссияСимферопольКрымРоссияПолитика
Рекомендуем
Владимир Константинов
Председателем крымского парламента второго созыва избрали Константинова
РИА
Новости
Владимир Константинов
Константинов стал единственным кандидатом на пост спикера парламента Крыма
Международный аэропорт Гуанчжоу Байюнь
Китай уведомил консульство США о деле с задержанием пилота FedEx
Павел Устинов в суде
Мосгорсуд проверит законность приговора Устинову 26 сентября
Лента
новостей
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
Бывшего вице-мэра Кишинева доставили в прокуратуру
Фарид Мухаметшин
Парламент Татарстана вновь возглавил Мухаметшин
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
В "Нафтогазе" оценили трехсторонние переговоры по газу
Новый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
В Петербурге старт продаж новых смартфонов от Apple ажиотажа не вызвал
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов назначил и.о. премьера правительства Крыма
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК раскрыл детали убийства двух сотрудников спецсвязи в Брянске
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
В МИД прокомментировали активацию оборонительного пакта Рио
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов анонсировал создание судостроительного кластера в Крыму
Здание Государственной Думы в Москве
Комиссия Госдумы обсудит публикацию DW о Кавказе 2009 года
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:42ВСУ за сутки 23 раза нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
09:34В Башкирии выяснят, кто не принял в детсад ребенка-инвалида
09:17МИД прокомментировал претензии французских властей к Sputnik и RT
09:14МИД прокомментировал вопрос о безопасности Вышинского на Украине
09:12Трамп считает политику США на Украине бессмысленной, пишут СМИ
09:08МИД: западные партнеры идут по пути введения цензуры на деятельность СМИ
09:05Скабеева резко ответила украинской журналистке на слова о "трупе" России
09:02Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
08:59Открытое горение ликвидировано в цеху на Урале
08:52МИД Ирана прокомментировал новые санкции США
08:49Экс-участник "Дома-2" устроил ДТП на МКАД и скрылся с места аварии
08:36В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки
08:13Открытое горение в торговом центре во Владивостоке ликвидировано
08:13Пожар в цеху на Урале локализовали на площади две тысячи "квадратов"
07:55В МЧС назвали площадь пожара в ТЦ во Владивостоке
07:54В Москве и области объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
07:50Появилось видео последствий пожара в торговом центре во Владивостоке
07:40В Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма
07:08Пушков оценил слова главы МИД Украины о деградации санкций против России
06:56Стас Михайлов и певица Слава спели о свадьбе мечты в новом сингле
Лента новостейМолния