В парламенте Крыма сформировали три фракции

"Зарегистрированы следующие депутатские фракции: "Единая Россия", в состав которой вошло 60 депутатов, ЛДПР - 10 депутатов, КПРФ - пять депутатов", - сказала Георгиади на заседании крымского парламента.

Выборы в парламент Крыма и местные советы состоялись 8 сентября. По итогам голосования в парламент республики прошли три партии: у ЕР 60 мандатов из 75, у ЛДПР - 10, у КПРФ – пять. "Единая Россия", получившая конституционное большинство в парламенте республики второго созыва, рекомендовала на пост главы Крыма кандидатуру Сергея Аксенова, а на должность спикера – Владимира Константинова.