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РИА Новости

В Нигерии обвинили гуманитарную организацию в пособничестве боевикам

11:30 20.09.2019
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© AP Photo / Ben CurtisВоенные и полиция Нигерии
Военные и полиция Нигерии
© AP Photo / Ben Curtis
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Нигерийская армия обвинила международную гуманитарную организацию "Действие против голода" (Action against Hunger) в пособничестве боевикам радикальной группировки "Боко Харам" и объявило ее "персоной нон грата", следует из релиза ВС страны.
Ранее со ссылкой на издание Premium Times сообщалось, что нигерийские военные окружили и закрыли отделение международной неправительственной организации "Действие против голода" в штате Борно на северо-востоке Нигерии, не разрешая сотрудникам войти внутрь. Через некоторое время был закрыт офис в городе Даматуру в штате Йобе.
Военные отметили, что одно из подразделений армии несколько раз выносило предупреждения гуморганизации с требованием отказаться от "помощи и пособничества террористам и в их злодеяниях". Однако, по утверждению силовиков, организация "Действие против голода" лишь "продолжала подрывную деятельность".
"(Организация - ред.) AAH (Action against Hunger - ред.) была объявлена персоной нон грата за помощь террористам "Боко Харам"… поскольку они снабжали их продуктами питания и лекарствами, несмотря на предупреждение", - говорится в тексте релиза, размещенном в Twitter армии страны.
Армия отметила также, что обладает "заслуживающими доверия разведданными", из которых следует, что сотрудники AAH "поставляли еду и наркотики преступникам в регионе".
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"Боко Харам" - радикальная исламистская группировка, действующая преимущественно в Нигерии. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.
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