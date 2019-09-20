В Нигерии обвинили гуманитарную организацию в пособничестве боевикам

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Нигерийская армия обвинила международную гуманитарную организацию "Действие против голода" (Action against Hunger) в пособничестве боевикам радикальной группировки "Боко Харам" и объявило ее "персоной нон грата", следует из релиза ВС страны.

Ранее со ссылкой на издание Premium Times сообщалось, что нигерийские военные окружили и закрыли отделение международной неправительственной организации "Действие против голода" в штате Борно на северо-востоке Нигерии, не разрешая сотрудникам войти внутрь. Через некоторое время был закрыт офис в городе Даматуру в штате Йобе.

Военные отметили, что одно из подразделений армии несколько раз выносило предупреждения гуморганизации с требованием отказаться от "помощи и пособничества террористам и в их злодеяниях". Однако, по утверждению силовиков, организация "Действие против голода" лишь "продолжала подрывную деятельность".

"(Организация - ред.) AAH (Action against Hunger - ред.) была объявлена персоной нон грата за помощь террористам "Боко Харам"… поскольку они снабжали их продуктами питания и лекарствами, несмотря на предупреждение", - говорится в тексте релиза, размещенном в Twitter армии страны.

Армия отметила также, что обладает "заслуживающими доверия разведданными", из которых следует, что сотрудники AAH "поставляли еду и наркотики преступникам в регионе".