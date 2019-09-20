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РИА Новости

Виктор Бут готов написать книгу о борьбе с депрессией, заявила супруга

11:25 20.09.2019
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© AP Photo / Apichart WeerawongРоссийский предприниматель Виктор Бут
Российский предприниматель Виктор Бут
© AP Photo / Apichart Weerawong
МАРИОН (США), 20 сен - РИА Новости. Россиянин Виктор Бут, отбывающий срок в американской тюрьме, готов написать книгу о там, как побороть стресс и депрессию, сообщила в пятницу РИА Новости его супруга Алла Бут.
"Говорит: "Я уже практически готов к тому, чтобы написать какую-то книгу о том, как я понимаю и вижу тело, душу, сознание, как это все взаимосвязано и как это все сбалансировать, чтобы не находиться постоянно в состоянии стресса, депрессии и подавленности", - рассказала она.
По словам Аллы Бут, у ее супруга за эти годы выработалось четкое представление взаимосвязей физического, психического, духовного, питания, занятия спортом. Виктор Бут в заключении активно практикует йогу, занимается спортом, а также много читает, в том числе о здоровье.
"Я думаю, что на эту тему ему дадут писать", - считает она.
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Кроме книг, информацию можно почерпнуть и из интернета, но не лично. За десять долларов в неделю можно формулировать свои поисковые запросы и передавать их администрации. Она, в свою очередь, выдаст распечатку из поисковика с кратким описанием содержания не более десяти сайтов за один раз, которые сочтет соответствующими запросам. И уже то, что выберешь там, принесут в полном варианте.
"Писать он сможет, но только от руки", - добавляет Алла Бут.
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Однако пока неясно, как быть с написанным, так как хранить большое количество бумаги не разрешают. Например, больше 15 книг держать нельзя.
"Поэтому он это все в библиотеку отправлял в российское посольство в Вашингтоне, за что ему, как мне сказали, дипломаты очень благодарны, потому что Виктор читает исключительно умные, хорошие книги", - рассказала собеседница агентства.
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Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".
Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы.
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