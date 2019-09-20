Виктор Бут готов написать книгу о борьбе с депрессией, заявила супруга

МАРИОН (США), 20 сен - РИА Новости. Россиянин Виктор Бут, отбывающий срок в американской тюрьме, готов написать книгу о там, как побороть стресс и депрессию, сообщила в пятницу РИА Новости его супруга Алла Бут.

"Говорит: "Я уже практически готов к тому, чтобы написать какую-то книгу о том, как я понимаю и вижу тело, душу, сознание, как это все взаимосвязано и как это все сбалансировать, чтобы не находиться постоянно в состоянии стресса, депрессии и подавленности", - рассказала она.

По словам Аллы Бут, у ее супруга за эти годы выработалось четкое представление взаимосвязей физического, психического, духовного, питания, занятия спортом. Виктор Бут в заключении активно практикует йогу, занимается спортом, а также много читает, в том числе о здоровье.

"Я думаю, что на эту тему ему дадут писать", - считает она.

Кроме книг, информацию можно почерпнуть и из интернета, но не лично. За десять долларов в неделю можно формулировать свои поисковые запросы и передавать их администрации. Она, в свою очередь, выдаст распечатку из поисковика с кратким описанием содержания не более десяти сайтов за один раз, которые сочтет соответствующими запросам. И уже то, что выберешь там, принесут в полном варианте.

"Писать он сможет, но только от руки", - добавляет Алла Бут.

Однако пока неясно, как быть с написанным, так как хранить большое количество бумаги не разрешают. Например, больше 15 книг держать нельзя.

"Поэтому он это все в библиотеку отправлял в российское посольство в Вашингтоне, за что ему, как мне сказали, дипломаты очень благодарны, потому что Виктор читает исключительно умные, хорошие книги", - рассказала собеседница агентства.

Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".