Шедшего в Москву "шамана" отправили в психбольницу

ЯКУТСК, 20 сен — РИА Новости. "Шамана-воина" Александра Габышева, который шел из Якутии в Москву, доставили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер.

В региональном Минздраве заявили, что мужчину проверят эксперты. В частности, проведут беседу, во время которой уточнят историю жизни и болезни.

"В случае если у пациента будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь. При необходимости могут быть привлечены социальные службы", — добавили в министерстве.

Ранее СМИ сообщили, что недовольные выборами в Бурятии сторонники якутского "шамана" устроили митинги в Улан-Удэ. Теперь на Габышева могут завести уголовное дело за создание экстремистского сообщества.