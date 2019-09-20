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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Шедшего в Москву "шамана" отправили в психбольницу

11:17 20.09.2019 (обновлено: 13:24 20.09.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Ybelov / Александр Габышев
Александр Габышев
CC BY-SA 4.0 / Ybelov /
Александр Габышев. Архивное фото
ЯКУТСК, 20 сен — РИА Новости. "Шамана-воина" Александра Габышева, который шел из Якутии в Москву, доставили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер.
В региональном Минздраве заявили, что мужчину проверят эксперты. В частности, проведут беседу, во время которой уточнят историю жизни и болезни.

"В случае если у пациента будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь. При необходимости могут быть привлечены социальные службы", — добавили в министерстве.

Ранее СМИ сообщили, что недовольные выборами в Бурятии сторонники якутского "шамана" устроили митинги в Улан-Удэ. Теперь на Габышева могут завести уголовное дело за создание экстремистского сообщества.
Мужчина и раньше попадал в поле зрения полиции. По информации бурятского УМВД, он был в розыске за преступление на территории Якутии. При этом в ведомстве не пояснили, в чем обвиняют Габышева.
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Религия и мировоззрениеУМВДНовости - Религия и мировоззрениеМоскваБурятиярелигияРоссияЯкутияПроисшествия
Популярные комментарии
насколько же труслив кремль, испугался какого-то шамана котрый идет изгонять путина)
20 сентября, 11:27
ffasfegsf
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Продемонстрирован весь арсенал Системного Путина: административное давление, провокации властных наймитов, попытки отравления шамана и его сторонников, незаконная конфискация машин и вещей, и, наконец, грубое задержание, насильственная транспортация, помещение в "психушку" и подготовка к предъявлению фальшивого обвинения. Режим явил свое истинное лицо.
20 сентября, 12:20
Изумленный землянин
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