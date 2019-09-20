Прокуратура попросит суд арестовать угрожавшего взорвать мост в Киеве

КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Прокуратура Киева будет просить суд арестовать мужчину, угрожавшего взорвать мост "Метро" в столице Украины, сообщила в пятницу пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец.
Глава МВД Украины Арсен Аваков ранее заявил, что намерен взять задержанного на поруки.
"Прокуратура будет просить для задержанного содержание под стражей", - приводит слова Максимец агентство УНН.
По ее словам, ходатайство об избрании меры пресечения уже направлено в суд.
Ранее пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блыщик сообщила, что мужчина, угрожавший взорвать мост через Днепр в Киеве, задержан, при нем взрывчатку не обнаружили. По данным полиции, мужчина сдался сам. Возбуждено уголовное дело по статье "подготовка теракта". Задержанному грозило наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Позднее в полиции Киева заявили, что мужчину не будут обвинять в подготовке теракта, его подозревают в хулиганстве и ложном сообщении о минировании.