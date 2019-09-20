Бывшего главврача больницы в Астрахани исключили из ЕР после жалобы коллеги

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Президиум регионального политсовета "Единой России" исключил из партии бывшего главврача Астраханской областной детской больницы Игоря Ливинсона, которого экс-подчиненная обвиняет в нанесении телесных повреждений, сообщил РИА Новости секретарь реготделения партии Игорь Мартынов.

По его словам, в четверг на его имя поступило заявление от Ливинсона с просьбой исключить его из партии по собственному желанию. "Президиум регионального политсовета партии рассмотрел заявление Игоря Ливинсона и принял решение об исключении его из состава членов партии", - сказал Мартынов.

Ранее местные СМИ сообщили о конфликте в Астраханской областной детской больнице имени Силищевой, где главврач медучреждения Ливинсон якобы "нанес телесные повреждения заведующей консультативной поликлиники". Позже областной Минздрав сообщил, что Ливинсон уволен с должности главного врача по собственному желанию. Кроме того, комиссия "Единой России" по этике рекомендовала приостановить его членство в генсовете партии.