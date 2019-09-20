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РИА Новости

Бывшего главврача больницы в Астрахани исключили из ЕР после жалобы коллеги

11:15 20.09.2019
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© Fotolia / rogerphotoВрачи
Врачи
© Fotolia / rogerphoto
Врачи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Президиум регионального политсовета "Единой России" исключил из партии бывшего главврача Астраханской областной детской больницы Игоря Ливинсона, которого экс-подчиненная обвиняет в нанесении телесных повреждений, сообщил РИА Новости секретарь реготделения партии Игорь Мартынов.
По его словам, в четверг на его имя поступило заявление от Ливинсона с просьбой исключить его из партии по собственному желанию. "Президиум регионального политсовета партии рассмотрел заявление Игоря Ливинсона и принял решение об исключении его из состава членов партии", - сказал Мартынов.
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Ранее местные СМИ сообщили о конфликте в Астраханской областной детской больнице имени Силищевой, где главврач медучреждения Ливинсон якобы "нанес телесные повреждения заведующей консультативной поликлиники". Позже областной Минздрав сообщил, что Ливинсон уволен с должности главного врача по собственному желанию. Кроме того, комиссия "Единой России" по этике рекомендовала приостановить его членство в генсовете партии.
Заявление с просьбой привлечь Ливинсона к ответственности за нанесение телесных повреждений и умышленную порчу имущества поступило в полицию, назначена проверка, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Астраханской области.
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