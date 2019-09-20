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РИА Новости

На Украине около тысячи аграриев протестуют против земельной реформы

11:15 20.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Около тысячи аграриев в Одесской области Украины вышли в пятницу на акцию протеста против внедрения земельной реформы, передает телеканал "112. Украина".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября 2019 года внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли. Кроме того, президент добавил, что принять закон о рынке земель и отменить срок необходимо до 1 декабря 2019 года. Зеленский заверил, что право покупать землю после открытия рынка земли получат только украинские граждане и компании.
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"На участке трассы Киев-Одесса около тысячи аграриев вышли на протестную акцию против земельной реформы. Люди вдоль трассы вывели большую аграрную технику, чтобы привлечь внимание руководства страны", - говорится в сюжете телеканала.
По словам главы Любашевского районного совета Сергея Паровика, аграрии из пяти районов приехали на мирную акцию, которая не предусматривает перекрытия движения. Также он сообщил телеканалу, что аграрии обеспокоены возможной продажей земли иностранцам, "что является угрозой для уничтожения Украины, угрозой уничтожения малого и среднего бизнеса, уничтожения села".
Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по данному вопросу - ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.
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Верховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийОдесская областьУкраинаВ мире
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