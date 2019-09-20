На Украине около тысячи аграриев протестуют против земельной реформы

КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Около тысячи аграриев в Одесской области Украины вышли в пятницу на акцию протеста против внедрения земельной реформы, передает телеканал Около тысячи аграриев в Одесской области Украины вышли в пятницу на акцию протеста против внедрения земельной реформы, передает телеканал "112. Украина"

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября 2019 года внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли. Кроме того, президент добавил, что принять закон о рынке земель и отменить срок необходимо до 1 декабря 2019 года. Зеленский заверил, что право покупать землю после открытия рынка земли получат только украинские граждане и компании.

"На участке трассы Киев-Одесса около тысячи аграриев вышли на протестную акцию против земельной реформы. Люди вдоль трассы вывели большую аграрную технику, чтобы привлечь внимание руководства страны", - говорится в сюжете телеканала.

По словам главы Любашевского районного совета Сергея Паровика, аграрии из пяти районов приехали на мирную акцию, которая не предусматривает перекрытия движения. Также он сообщил телеканалу, что аграрии обеспокоены возможной продажей земли иностранцам, "что является угрозой для уничтожения Украины, угрозой уничтожения малого и среднего бизнеса, уничтожения села".