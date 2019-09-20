Суд отказался закрывать от публики процесс по делу полковника Черкалина

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Головинский суд Москвы отказался закрывать от публики рассмотрение иска Генпрокуратуры к обвиняемому в мошенничестве полковнику ФСБ Кириллу Черкалину и его семье о взыскании имущества и средств на 6,3 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Изначально планировалось, что Черкалин примет участие в заседании по видеоконференцсвязи, однако он решил остаться в камере следственного изолятора, доверившись защитникам.

В самом начале разбирательства адвокаты бывшего сотрудника ФСБ попросили закрыть процесс от публики, так как в иске содержатся сведения, которые при разглашении могут нарушить неприкосновенность частной жизни, а также личной и семейной тайны Черкалина и других ответчиков. Суд отклонил ходатайство, однако отметил, что при необходимости слушателей попросят временно удалиться из зала.

Вскоре судья Оксана Мрыхина отложила рассмотрение дела на 4 октября, дабы стороны могли ознакомиться с приобщенными документами.

В прокурорском иске об изъятии имущества Черкалина и его родственников значатся 800 миллионов рублей, 72 миллиона долларов и восемь миллионов евро, пять квартир, два загородных дома, шесть земельных наделов, 14 нежилых помещений и два автомобиля. Среди ответчиков – отец Черкалина Владимир, который 38 лет прослужил полковником в КГБ и ФСБ.

Как считает Генпрокуратура, это состояние экс-начальник второго отдела управления "К" Службы экономической безопасности нажил именно за время службы в ФСБ. Официальный его доход за это время составил гораздо более скромную сумму.

Следственный комитет называет Черкалина причастным к делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей и получению взятки в 850 тысяч долларов (на момент преступления - 52 миллиона рублей). Под стражу заключены еще два полковника: бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов.