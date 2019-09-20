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РИА Новости

Суд отказался закрывать от публики процесс по делу полковника Черкалина

11:14 20.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Головинский суд Москвы отказался закрывать от публики рассмотрение иска Генпрокуратуры к обвиняемому в мошенничестве полковнику ФСБ Кириллу Черкалину и его семье о взыскании имущества и средств на 6,3 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Изначально планировалось, что Черкалин примет участие в заседании по видеоконференцсвязи, однако он решил остаться в камере следственного изолятора, доверившись защитникам.
Взятка. Архивное фото.
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В самом начале разбирательства адвокаты бывшего сотрудника ФСБ попросили закрыть процесс от публики, так как в иске содержатся сведения, которые при разглашении могут нарушить неприкосновенность частной жизни, а также личной и семейной тайны Черкалина и других ответчиков. Суд отклонил ходатайство, однако отметил, что при необходимости слушателей попросят временно удалиться из зала.
Вскоре судья Оксана Мрыхина отложила рассмотрение дела на 4 октября, дабы стороны могли ознакомиться с приобщенными документами.
В прокурорском иске об изъятии имущества Черкалина и его родственников значатся 800 миллионов рублей, 72 миллиона долларов и восемь миллионов евро, пять квартир, два загородных дома, шесть земельных наделов, 14 нежилых помещений и два автомобиля. Среди ответчиков – отец Черкалина Владимир, который 38 лет прослужил полковником в КГБ и ФСБ.
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Как считает Генпрокуратура, это состояние экс-начальник второго отдела управления "К" Службы экономической безопасности нажил именно за время службы в ФСБ. Официальный его доход за это время составил гораздо более скромную сумму.
Следственный комитет называет Черкалина причастным к делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей и получению взятки в 850 тысяч долларов (на момент преступления - 52 миллиона рублей). Под стражу заключены еще два полковника: бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов.
По данным следствия, в 2011 году полковники ввели главу строительной компании Сергея Гляделкина "в заблуждение относительного того, что он может быть привлечен к уголовной ответственности". Бизнесмен согласился передать вымогателям "в полном объеме принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО" на сумму не менее 490 миллионов рублей, считает СК РФ. Черкалин, как полагает следствие, руководил этой преступной группой.
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Кирилл ЧеркалинСледственный комитет РФГенеральная прокуратура РФФСБ РФАндрей ВасильевМоскваРоссияПроисшествия
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