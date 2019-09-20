Комплексы С-400 заступили на боевое дежурство на Новой Земле

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Зенитный ракетный полк на Новой Земле впервые оснастили комплексами С-400, они уже заступили на боевое дежурство, сообщили в пресс-службе Северного флота.

Это "значительно увеличивает зону контролируемого воздушного пространства в Арктике", отмечают военные.

До этого на вооружении полка стояли комплексы предыдущего поколения С-300.

Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения на дальности в несколько сотен километров, летящих во всем диапазоне высот.