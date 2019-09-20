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РИА Новости

Комплексы С-400 заступили на боевое дежурство на Новой Земле

11:14 20.09.2019 (обновлено: 11:53 20.09.2019)
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф"
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
© Министерство обороны РФ
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Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф". Архивное фото
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Зенитный ракетный полк на Новой Земле впервые оснастили комплексами С-400, они уже заступили на боевое дежурство, сообщили в пресс-службе Северного флота.
Это "значительно увеличивает зону контролируемого воздушного пространства в Арктике", отмечают военные.
До этого на вооружении полка стояли комплексы предыдущего поколения С-300.
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения на дальности в несколько сотен километров, летящих во всем диапазоне высот.
ЗРК развернуты почти в 30 полках, в основном вдоль приграничных территорий и в Подмосковье. Кроме того, комплексы есть на вооружении белорусской, китайской и турецкой армий, а в скором времени к ним присоединится Индия.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
5 июня, 09:47РИА Новости
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
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АрктикаС-400 «Триумф»Новая ЗемляРоссияБезопасность
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