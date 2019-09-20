ФНС исключит Великобританию из списка стран, обеспечивающих налоговый обмен

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России намерена исключить Великобританию и ее территории: острова Мэн, Гернси и Джерси из "белого" списка стран, которые обеспечивают в полной мере автоматический обмен финансовой информацией с российскими налоговиками, проект соответствующего приказа ФНС опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

При этом в перечень планируется включить Панаму и Израиль. В итоге обновленный перечень юрисдикций, заявивших о готовности обмениваться финансовой информацией с РФ в автоматическом режиме, составит 88 юрисдикций: в том числе 76 государств и 12 территорий.

Россия с 2018 года участвует в международном обмене финансовой информацией, предоставляя зарубежным налоговым органам данные об их налогоплательщиках, полученные от российских финансовых организаций. Взамен ФНС получает информацию о зарубежных счетах россиян.

В марте текущего года Королевская налоговая и таможенная служба Великобритании (HMRC) заявила, что прекращает обмениваться информацией с РФ в рамках Единого стандарта по обмену налоговой информацией (Common Reporting Standard), но продолжит обмен налоговой информацией с ФНС по запросам, а также автоматический обмен межстрановыми отчетами.