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РИА Новости

ФНС исключит Великобританию из списка стран, обеспечивающих налоговый обмен

11:09 20.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска на здании Федеральной налоговой службы в Москве
Вывеска на здании Федеральной налоговой службы в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Вывеска на здании Федеральной налоговой службы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России намерена исключить Великобританию и ее территории: острова Мэн, Гернси и Джерси из "белого" списка стран, которые обеспечивают в полной мере автоматический обмен финансовой информацией с российскими налоговиками, проект соответствующего приказа ФНС опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
При этом в перечень планируется включить Панаму и Израиль. В итоге обновленный перечень юрисдикций, заявивших о готовности обмениваться финансовой информацией с РФ в автоматическом режиме, составит 88 юрисдикций: в том числе 76 государств и 12 территорий.
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Россия с 2018 года участвует в международном обмене финансовой информацией, предоставляя зарубежным налоговым органам данные об их налогоплательщиках, полученные от российских финансовых организаций. Взамен ФНС получает информацию о зарубежных счетах россиян.
В марте текущего года Королевская налоговая и таможенная служба Великобритании (HMRC) заявила, что прекращает обмениваться информацией с РФ в рамках Единого стандарта по обмену налоговой информацией (Common Reporting Standard), но продолжит обмен налоговой информацией с ФНС по запросам, а также автоматический обмен межстрановыми отчетами.
Common Reporting Standard - единый стандарт обмена информацией, созданный ОЭСР по принципу американской FATCA, направлен на борьбу с уклонением от уплаты налогов путем скрытия финансовых счетов в офшорных юрисдикциях.
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Федеральная налоговая служба РФВеликобританияРоссияЭкономика
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