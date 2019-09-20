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РИА Новости

В Молдавии проходят обыски по делу о концессии аэропорта Кишинева

11:04 20.09.2019
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© Фото : Sputnik Moldova/Мирослав РотарьАэропорт Кишинева
Аэропорт Кишинева
© Фото : Sputnik Moldova/Мирослав Ротарь
Аэропорт Кишинева. Архивное фото
КИШИНЕВ, 20 сен - РИА Новости. Прокуроры по борьбе с коррупцией в Молдавии проводят в пятницу обыски по делу о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева, передает Sputnik Молдавия со ссылкой на пресс-секретаря Антикоррупционной прокуратуры Кэтэлину Богонос.
Источники Sputnik сообщили, что проверки проводятся у членов комиссии, имевших отношение к процедуре сдачи аэропорта в концессию.
Аэропорт Кишинёва
4 сентября, 15:02РИА Новости
Правительство Молдавии отменило решение о концессии аэропорта Кишинева
В четверг парламент Молдавии лишил депутатской неприкосновенности депутата Демократической партии Владимира Чеботаря. По словам врио генпрокурора Дмитрия Робу, собраны доказательства, которые позволяют подозревать, что депутат в 2013 году воспользовался служебными полномочиями, превысил их, и в интересах организованной преступной группировки принял непосредственное участие в получении контроля над международным аэропортом Кишинева путем инициирования проекта о частно-государственном партнерстве.
В июне 2019 года парламент создал комиссию, которая занимается анализом приватизации объектов государственного имущества в 2013-2019 годы. Ее председатель Игорь Мунтяну обратился в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр из-за нарушений в процессе концессии аэропорта Кишинева. В начале сентября кабмин отменил четыре решения прежнего кабинета министров, касающихся сдачи в концессию аэропорта в Кишиневе, 10 числа Агентство публичной собственности республики обратилось в суд для аннулирования контракта о концессии.
Решение о передаче в концессию аэропорта российскому консорциуму Avia Invest сроком на 49 лет было принято в 2013 году. Оно предполагает инвестиции в размере 244,2 миллиона евро. Компания планировала увеличить объем транзитного пассажиропотока аэропорта на 1,5 миллиона человек в год, что может дать Молдавии, согласно приблизительным подсчетам, около 150 миллионов евро в год. В конце августа стало известно, что новым владельцем компании Avia Invest и концессионером международного аэропорта Кишинева стал Натаниэль Ротшильд.
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12 сентября, 13:56РИА Новости
Концессию аэропорта Кишинева хотят отменить через суд, заявила Майя Санду
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