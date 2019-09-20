В Молдавии проходят обыски по делу о концессии аэропорта Кишинева

КИШИНЕВ, 20 сен - РИА Новости. Прокуроры по борьбе с коррупцией в Молдавии проводят в пятницу обыски по делу о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева, передает Sputnik Молдавия со ссылкой на пресс-секретаря Антикоррупционной прокуратуры Кэтэлину Богонос.

Источники Sputnik сообщили, что проверки проводятся у членов комиссии, имевших отношение к процедуре сдачи аэропорта в концессию.

В четверг парламент Молдавии лишил депутатской неприкосновенности депутата Демократической партии Владимира Чеботаря. По словам врио генпрокурора Дмитрия Робу, собраны доказательства, которые позволяют подозревать, что депутат в 2013 году воспользовался служебными полномочиями, превысил их, и в интересах организованной преступной группировки принял непосредственное участие в получении контроля над международным аэропортом Кишинева путем инициирования проекта о частно-государственном партнерстве.

В июне 2019 года парламент создал комиссию, которая занимается анализом приватизации объектов государственного имущества в 2013-2019 годы. Ее председатель Игорь Мунтяну обратился в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр из-за нарушений в процессе концессии аэропорта Кишинева. В начале сентября кабмин отменил четыре решения прежнего кабинета министров, касающихся сдачи в концессию аэропорта в Кишиневе, 10 числа Агентство публичной собственности республики обратилось в суд для аннулирования контракта о концессии.