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РИА Новости

Губернатор оценил слова американского генерала о прорыве ПВО Калининграда

11:02 20.09.2019 (обновлено: 14:46 20.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал слова американского генерала Джеффри Ли Харригана о прорыве российской противовоздушной обороны.

"У многих людей, которые плохо учили историю, были планы в отношении нашей страны. Но жизнь показала, что помимо того, чтобы заниматься картами и разработкой планов, надо бы еще и книжки почитать о том, как эти планы закончились для планировщиков", — сказал Алиханов в интервью РБК.

Губернатор также заметил, что каким хорошим ни был план, "всегда есть русские и исторический опыт".
Ранее издание Breaking Defense со ссылкой на главкома ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана заявило о подготовке Пентагоном плана, позволяющего прорвать ПВО в районе Калининграда в случае "агрессии" со стороны России.
Ракетные войска
Вчера, 10:44РИА Новости
В Госдуме прокомментировали слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда
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Антон АлихановМинистерство обороны СШАКалининградская областьБезопасность
Популярные комментарии
Не позорился бы губернатор, времена изменились. ПРО калининграда действительно легко пройти. Ну сколько ракет стоит на вооружении? 10-50? Панцирь все видели на видео как на таран уничтодажется беспилотником без проблем. Так что если запустить в сторону калининграда больше на 1 ракету чем противоракет есть, то никакого ПВО там не останется.
20 сентября, 11:05
ИРИван Русский
126115119
Не позорился бы ты такими безграмотными высказываниями. Людей не смеши.
20 сентября, 11:29
Посторонним В
105210116
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