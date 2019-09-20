Губернатор оценил слова американского генерала о прорыве ПВО Калининграда

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал слова американского генерала Джеффри Ли Харригана о прорыве российской противовоздушной обороны.
"У многих людей, которые плохо учили историю, были планы в отношении нашей страны. Но жизнь показала, что помимо того, чтобы заниматься картами и разработкой планов, надо бы еще и книжки почитать о том, как эти планы закончились для планировщиков", — сказал Алиханов в интервью РБК.
Губернатор также заметил, что каким хорошим ни был план, "всегда есть русские и исторический опыт".
Ранее издание Breaking Defense со ссылкой на главкома ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана заявило о подготовке Пентагоном плана, позволяющего прорвать ПВО в районе Калининграда в случае "агрессии" со стороны России.