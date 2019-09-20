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РИА Новости
Война в Сирии

На полях ГА ООН прорабатывается министерская встреча по Сирии

10:58 20.09.2019 (обновлено: 11:16 20.09.2019)
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Прорабатывается министерская встреча в астанинском формате по Сирии на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Планируются также и многосторонние мероприятия Сергея Лаврова. Это и те заседания Совета безопасности..., которые проводятся по инициативе России в рамках российского председательства в Совбезе ООН. Также не исключена и прорабатывается встреча в астанинском формате, и традиционные встречи в рамках ОДКБ, и целый ряд других мероприятий", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.
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Война в СирииГенассамблея ООНМИД РФНью-Йорк (город)СирияВ мире
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