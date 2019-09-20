На полях ГА ООН прорабатывается министерская встреча по Сирии

"Планируются также и многосторонние мероприятия Сергея Лаврова. Это и те заседания Совета безопасности..., которые проводятся по инициативе России в рамках российского председательства в Совбезе ООН. Также не исключена и прорабатывается встреча в астанинском формате, и традиционные встречи в рамках ОДКБ, и целый ряд других мероприятий", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.