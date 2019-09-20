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РИА Новости
Культура

Green Day выпустили клип на новую песню Father Of All

11:33 20.09.2019
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© Фото : фото предоставлено корпорацией PMIПанк-рок-группа Green Day
Панк-рок-группа Green Day
© Фото : фото предоставлено корпорацией PMI
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Американская панк-рок-группа Green Day опубликовала на YouTube клип на новый сингл Father Of All.

"Мы хотели сделать что-то с танцами, совместив это с безумием, первобытностью и радостью. Эта история касается всех нас. Ни один танец в клипе не ставил хореограф, кроме фрагмента с красотками в красном. Поэтому просто забудьте обо всем, кричите, танцуйте, чтобы погрузиться в этот панк-соул", — описали клип Green Day.

В ролик включили нарезку из кадров в студии, где группа исполняет песню, а также архивные материалы о людях, которые танцуют в разных местах и временных эпохах.
Father of All — главный трек из нового одноименного альбома Green Day, выход которого ожидается 7 февраля 2020 года.
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