Green Day выпустили клип на новую песню Father Of All

"Мы хотели сделать что-то с танцами, совместив это с безумием, первобытностью и радостью. Эта история касается всех нас. Ни один танец в клипе не ставил хореограф, кроме фрагмента с красотками в красном. Поэтому просто забудьте обо всем, кричите, танцуйте, чтобы погрузиться в этот панк-соул", — описали клип Green Day.