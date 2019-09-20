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РИА Новости

Группа "Аэрофлот" в январе-августе увеличила перевозки пассажиров на 11,4%

10:54 20.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПассажиры и бортпроводница в самолете авиакомпании "Аэрофлот" во время полета
Пассажиры и бортпроводница в самолете авиакомпании Аэрофлот во время полета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" в январе-августе 2019 года увеличила перевозки пассажиров на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 41 миллиона человек, сообщила авиакомпания.
В частности, международные перевозки пассажиров выросли на 12,4% - до 18,4 миллиона человек, внутренние - на 10,6% - до 22,7 миллиона человек.
Пассажирооборот группы за восемь месяцев увеличился на 11,8% - до 105,7 миллиарда пассажиро-километров. Процент занятости пассажирских кресел снизился на 0,9 процентного пункта и составил 82,4%.
В частности, в августе группа перевезла 6,4 миллиона пассажиров, что на 7,1% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В том числе международные перевозки выросли на 8% - до 2,9 миллиона человек, внутренние - на 6,4% - до 3,6 миллиона человек. Пассажирооборот группы увеличился на 6,8% - до 16,4 миллиарда пассажиро-километров. Процент занятости пассажирских кресел снизился на 1 процентный пункт - до 90,2%.
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Эксплуатируемый парк группы "Аэрофлот" и авиакомпании "Аэрофлот" по состоянию на 31 августа 2019 года насчитывал 364 и 249 воздушных судов соответственно. Отмечается, что в августе 2019 года изменений в парке группы не произошло.
В группу "Аэрофлот" входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", Победа" и "Аврора". В 2018 году "Аэрофлот" перевёз 35,8 миллиона человек, а с учётом авиакомпаний группы "Аэрофлот" - 55,7 миллиона. По состоянию на 31 марта 2019 года парк группы насчитывал 371 воздушное судно.
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