Группа "Аэрофлот" в январе-августе увеличила перевозки пассажиров на 11,4%

Пассажиры и бортпроводница в самолете авиакомпании "Аэрофлот" во время полета

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" в январе-августе 2019 года увеличила перевозки пассажиров на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 41 миллиона человек, сообщила авиакомпания.

В частности, международные перевозки пассажиров выросли на 12,4% - до 18,4 миллиона человек, внутренние - на 10,6% - до 22,7 миллиона человек.

Пассажирооборот группы за восемь месяцев увеличился на 11,8% - до 105,7 миллиарда пассажиро-километров. Процент занятости пассажирских кресел снизился на 0,9 процентного пункта и составил 82,4%.

В частности, в августе группа перевезла 6,4 миллиона пассажиров, что на 7,1% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В том числе международные перевозки выросли на 8% - до 2,9 миллиона человек, внутренние - на 6,4% - до 3,6 миллиона человек. Пассажирооборот группы увеличился на 6,8% - до 16,4 миллиарда пассажиро-километров. Процент занятости пассажирских кресел снизился на 1 процентный пункт - до 90,2%.

Эксплуатируемый парк группы "Аэрофлот" и авиакомпании "Аэрофлот" по состоянию на 31 августа 2019 года насчитывал 364 и 249 воздушных судов соответственно. Отмечается, что в августе 2019 года изменений в парке группы не произошло.