В Сети запустили прямую трансляцию "штурма" "Зоны 51"

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Пользователь YouTube под псевдонимом LDG Station запустил прямую трансляцию "штурма" "Зоны 51".
В описании владелец канала сообщил, что надеется увидеть в запретной зоне инопланетян.
Американские власти закрыли воздушное пространство над секретной базой "Зона 51" в штате Невада. Как сообщил портал Business Insider, запрет действует с 16 по 22 сентября и распространяется на любую авиацию, включая дроны и квадрокоптеры.
Военная база ВВС США "Зона 51" (Area 51) расположена в штате Невада в 130 километрах от Лас-Вегаса, прямо на берегу высохшего озера Грум-лейк. Базу построили в 1955-м, но власти признали ее существование только в 2013-м.
Согласно официальной информации, "Зона 51" предназначена для испытания прототипов летательных аппаратов, экспериментальных и перспективных систем вооружения.
Ранее в фейсбуке была запущена акция, призванная собрать участников для штурма американской военной базы "Зона 51" в Неваде, чтобы подтвердить известную легенду о том, что на базе спрятаны свидетельства посещения Земли инопланетянами или даже сами инопланетяне. На "штурм" уже записалось более 1,2 миллиона человек, еще около миллиона отметили, что интересуются этим мероприятием. "Штурм" запланирован на 20 сентября.