В Сети запустили прямую трансляцию "штурма" "Зоны 51"

В описании владелец канала сообщил, что надеется увидеть в запретной зоне инопланетян.

Военная база ВВС США "Зона 51" (Area 51) расположена в штате Невада в 130 километрах от Лас-Вегаса, прямо на берегу высохшего озера Грум-лейк. Базу построили в 1955-м, но власти признали ее существование только в 2013-м.