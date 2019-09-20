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РИА Новости

Генконсульство рассказало о состоянии пострадавших в Турции детей из России

10:47 20.09.2019 (обновлено: 11:10 20.09.2019)
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© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь на улице Стамбула
Скорая помощь на улице Стамбула
© РИА Новости / Виктория Виатрис
АНКАРА, 20 сен - РИА Новости. Трое россиян, в том числе двое детей, получившие ожоги при фаер-шоу в одном из отелей турецкой Аланьи, чувствуют себя удовлетворительно, сообщили в генконсульстве.
По информации местного издания e1.ru, двое детей 3,5 года и 10 лет из Екатеринбурга получили ожоги от горящего масла, которым их случайно облили на ужине в турецком отеле. По словам отца пострадавших, инцидент произошел в поселке Кестель, когда повар отеля допустил ошибку во время шоу, посвященного завершению тура. Пострадали восемь туристов из разных стран, в том числе два его сына. Один обгорел на 27%, у него ожоги второй и третьей степени.
Одна из пострадавших уже выписана, двое несовершеннолетних россиян в ближайшие сутки останутся под наблюдением врачей.
Генконсульство направило запрос в местные правоохранительные органы для выяснения обстоятельств инцидента.
Скорая помощь
5 августа, 08:00Туризм
Тур в один конец: почему россияне гибнут на отдыхе и как этого избежать
701113918
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ЕкатеринбургАнталья (провинция)ТурцияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Эти лицемеры закрывают сообщение с Грузией например, но не замечают как поджигают детей. Вся суть продажной и слабой, приспособленческой внешней политики) бизнес интересы в сфере вооружений важнее
20 сентября, 11:46
ГЗГражданин Земли
6000518
И это все, что сделало генконсульство? А что, собственно, ждать? по всему миру они больше ни на что не способны, только констатировать и выражать что-то.
20 сентября, 10:56
MFMike Fauley
1400209
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