Генконсульство рассказало о состоянии пострадавших в Турции детей из России

АНКАРА, 20 сен - РИА Новости. Трое россиян, в том числе двое детей, получившие ожоги при фаер-шоу в одном из отелей турецкой Аланьи, чувствуют себя удовлетворительно, сообщили в генконсульстве.
По информации местного издания e1.ru, двое детей 3,5 года и 10 лет из Екатеринбурга получили ожоги от горящего масла, которым их случайно облили на ужине в турецком отеле. По словам отца пострадавших, инцидент произошел в поселке Кестель, когда повар отеля допустил ошибку во время шоу, посвященного завершению тура. Пострадали восемь туристов из разных стран, в том числе два его сына. Один обгорел на 27%, у него ожоги второй и третьей степени.
Одна из пострадавших уже выписана, двое несовершеннолетних россиян в ближайшие сутки останутся под наблюдением врачей.
Генконсульство направило запрос в местные правоохранительные органы для выяснения обстоятельств инцидента.