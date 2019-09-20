Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T10:53Z
https://ria.ru/20190920/1558880003.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/94437/45/944374557_0:244:600:582_1036x0_80_0_0_00c08e709513fa80f16af5fcecaf773a.jpg
РИА Новости

В Госдуме прокомментировали слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда

10:44 20.09.2019 (обновлено: 10:53 20.09.2019)
2720
© Фото : Городской Совет депутатов города КалининградаАлександр Пятикоп
Александр Пятикоп
© Фото : Городской Совет депутатов города Калининграда
Александр Пятикоп. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 20 сен - РИА Новости. Рассуждения американского генерала Джеффри Ли Харригана о вторжении в Калининградскую область в случае "российской агрессии" не укрепляют атмосферу доверия между странами, сказал РИА Новости депутат Госдумы РФ от Калининградской области Александр Пятикоп.
Ранее издание Breaking Defense со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана заявило о разработке минобороны США плана, позволяющего уничтожить систему ПВО Калининградской области в случае "агрессии" со стороны России. Он предусматривает "всестороннюю" операцию с комбинированными атаками с воздуха, земли, моря, из космоса, а также атаками в киберпространстве и радиоэлектронную борьбу.
Игорь Коротченко
Вчера, 10:35РИА Новости
Эксперт оценил слова американского генерала о прорыве ПВО Калининграда
"Конечно, такие недружественные действия не ведут к атмосфере доверия, не укрепляют ее, а наоборот, разрушают. И отсюда сложно взаимодействовать с точки зрения культурного и экономического сотрудничества. Понятно, что сюда втягиваются и страны-члены НАТО. И, конечно, это приведет к ответным действиям. Любые недружественные действия не ведут к дружбе. Это раз. Второе — у нас достаточно мощная группировка, вооруженные силы пополнятся новыми видами вооружения", - сказал Пятикоп.
"Я не думаю, что жителям Калининградской области стоит чего-то опасаться. У нас надежная армия и надежный флот. Не надо впадать ни в какую истерию, а внимательно мониторить и принимать своевременно ответные меры. Это постоянная учеба вооруженных сил России, и еще один необходимый аспект — укрепление международного военного сотрудничества", - добавил депутат.
Западные политики и высокопоставленные военные постоянно говорят о "российской угрозе". При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет ни на кого нападать. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы подобных планов, но просто пользуются поводом, чтобы разместить близ российских границ больше техники и войск.
Подводная лодка военно-морского флота СССР
16 сентября, 03:32РИА Новости
NI рассказал о "сумасшедших планах НАТО" по борьбе с советскими подлодками
6310311
Обсудить 3
ЕвропаРоссияСШАКалининградВ мире
Рекомендуем
Игорь Коротченко
Эксперт оценил слова американского генерала о прорыве ПВО Калининграда
РИА
Новости
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор оценил слова американского генерала о прорыве ПВО Калининграда
Здание Министерства иностранных дел России
МИД назвал американский план прорыва калининградской ПВО глупостью
Вид на Калининград
Минобороны прокомментировало слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда
Лента
новостей
Боевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 Триумф в Калининградской области
В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
"Пробиваемая" стена. Почему комплексы ПВО США не защитили Саудовскую Аравию
Самолет МиГ-35 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Разработчик раскрыл технические характеристики новейшего истребителя МиГ-35
Истребитель Су-27СМ
Уникальные маневры Су-27 между скал попали на видео
Судно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
Умер один из задержанных в Японском море северокорейских браконьеров
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
В "Нафтогазе" оценили трехсторонние переговоры по газу
Сотрудники правоохранительных органов возле отдела специальной связи в городе Брянске, на который было совершено вооруженное нападение
На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи
Люди во время штурма Зоны 51
В Сети запустили прямую трансляцию "штурма" "Зоны 51"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на форуме Среда для жизни: города в Великом Новгороде
Медведев оценил планы США прорвать российскую ПВО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:42ВСУ за сутки 23 раза нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
09:34В Башкирии выяснят, кто не принял в детсад ребенка-инвалида
09:17МИД прокомментировал претензии французских властей к Sputnik и RT
09:14МИД прокомментировал вопрос о безопасности Вышинского на Украине
09:12Трамп считает политику США на Украине бессмысленной, пишут СМИ
09:08МИД: западные партнеры идут по пути введения цензуры на деятельность СМИ
09:05Скабеева резко ответила украинской журналистке на слова о "трупе" России
09:02Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
08:59Открытое горение ликвидировано в цеху на Урале
08:52МИД Ирана прокомментировал новые санкции США
08:49Экс-участник "Дома-2" устроил ДТП на МКАД и скрылся с места аварии
08:36В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки
08:13Открытое горение в торговом центре во Владивостоке ликвидировано
08:13Пожар в цеху на Урале локализовали на площади две тысячи "квадратов"
07:55В МЧС назвали площадь пожара в ТЦ во Владивостоке
07:54В Москве и области объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
07:50Появилось видео последствий пожара в торговом центре во Владивостоке
07:40В Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма
07:08Пушков оценил слова главы МИД Украины о деградации санкций против России
06:56Стас Михайлов и певица Слава спели о свадьбе мечты в новом сингле
Лента новостейМолния