В Госдуме прокомментировали слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда

КАЛИНИНГРАД, 20 сен - РИА Новости. Рассуждения американского генерала Джеффри Ли Харригана о вторжении в Калининградскую область в случае "российской агрессии" не укрепляют атмосферу доверия между странами, сказал РИА Новости депутат Госдумы РФ от Калининградской области Александр Пятикоп.

Ранее издание Breaking Defense со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана заявило о разработке минобороны США плана, позволяющего уничтожить систему ПВО Калининградской области в случае "агрессии" со стороны России. Он предусматривает "всестороннюю" операцию с комбинированными атаками с воздуха, земли, моря, из космоса, а также атаками в киберпространстве и радиоэлектронную борьбу.

"Конечно, такие недружественные действия не ведут к атмосфере доверия, не укрепляют ее, а наоборот, разрушают. И отсюда сложно взаимодействовать с точки зрения культурного и экономического сотрудничества. Понятно, что сюда втягиваются и страны-члены НАТО. И, конечно, это приведет к ответным действиям. Любые недружественные действия не ведут к дружбе. Это раз. Второе — у нас достаточно мощная группировка, вооруженные силы пополнятся новыми видами вооружения", - сказал Пятикоп.

"Я не думаю, что жителям Калининградской области стоит чего-то опасаться. У нас надежная армия и надежный флот. Не надо впадать ни в какую истерию, а внимательно мониторить и принимать своевременно ответные меры. Это постоянная учеба вооруженных сил России, и еще один необходимый аспект — укрепление международного военного сотрудничества", - добавил депутат.