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РИА Новости

В Пермском крае возбудили уголовное дело из-за убийства четырех собак

10:43 20.09.2019 (обновлено: 16:18 20.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ПЕРМЬ, 20 сен - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту убийства четырех охотничьих собак в Пермском крае бывшим заместителем министра, сообщает в пятницу краевой главк МВД РФ.
Проходит ли бывший чиновник по делу в качестве подозреваемого, неясно. Максимум статья предполагает пять лет лишения свободы.
"По факту жестокого обращения с животными, повлекшего гибель четырех собак породы западно-сибирская лайка, следствием … возбуждено уголовное дело", - говорится в релизе.
На минувшей неделе во время промысла на боровую дичь в охотхозяйстве "Глухарь", расположенном в Горнозаводском районе, были застрелены четыре породистые охотничьи лайки. О случившемся сообщил владелец животных в социальной сети "ВКонтакте".
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Хозяин обвинил в убийстве директора охотхозяйства Виктора Усенко, который до 2016 года занимал должность заместителя министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края.
По данным владельца четвероногих, все произошло в присутствии районного охотинспектора Виктора Козлова, а Усенко объяснил свои действия тем, что собачий лай мешает охоте и отпугивает лосей. Как заверил хозяин лаек, при себе у него была охотничья путевка, а убитые собаки были в ошейниках с датчиками слежения.
Ранее служебную проверку в отношении охотинспектора начало министерство природных ресурсов Пермского края. В ведомстве назвали инцидент "вопиющим случаем человеческой жестокости".
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