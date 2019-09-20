В Пермском крае возбудили уголовное дело из-за убийства четырех собак

ПЕРМЬ, 20 сен - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту убийства четырех охотничьих собак в Пермском крае бывшим заместителем министра, сообщает в пятницу краевой главк МВД РФ.

Проходит ли бывший чиновник по делу в качестве подозреваемого, неясно. Максимум статья предполагает пять лет лишения свободы.

"По факту жестокого обращения с животными, повлекшего гибель четырех собак породы западно-сибирская лайка, следствием … возбуждено уголовное дело", - говорится в релизе.

На минувшей неделе во время промысла на боровую дичь в охотхозяйстве "Глухарь", расположенном в Горнозаводском районе, были застрелены четыре породистые охотничьи лайки. О случившемся сообщил владелец животных в социальной сети "ВКонтакте".

Хозяин обвинил в убийстве директора охотхозяйства Виктора Усенко, который до 2016 года занимал должность заместителя министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края.

По данным владельца четвероногих, все произошло в присутствии районного охотинспектора Виктора Козлова, а Усенко объяснил свои действия тем, что собачий лай мешает охоте и отпугивает лосей. Как заверил хозяин лаек, при себе у него была охотничья путевка, а убитые собаки были в ошейниках с датчиками слежения.