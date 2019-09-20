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РИА Новости

Эксперт назвал изменение правил призыва в армию формальностью

10:37 20.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПризывники в краевом сборном пункте во Владивостоке
Призывники в краевом сборном пункте во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Призывники в краевом сборном пункте во Владивостоке. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Изменение правил призыва в армию не являются ужесточением, это просто решение формальных вопросов, считает известный военный эксперт Виктор Мураховский.
Ранее газета "Известия" сообщила, что Минобороны вновь ужесточило правила набора на срочную воинскую службу. По данным издания, в Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
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"Это связано с формальными мерами, такими как вручение повестки. Ранее повестку направляли по месту регистрации. Сейчас можно будет ее вручать по месту фактического проживания. Никакого ужесточения в этом нет, просто решение формальных вопросов", - сказал РИА Новости Мураховский.
Он подчеркнул, что это не означает нехватку призывников. "Призывников хватает, тем более, в законодательстве предусмотрены преференции для отслуживших в армии людей при поступлении в вузы. Просто идет работа по совершенствованию законодательства в этой сфере", - пояснил эксперт.
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Правила призыва в армию изменились в России
22710053
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Виктор МураховскийРоссияБезопасностьОбщество
Популярные комментарии
Предлагаю на этом не останавливаться и призывать вообще всех, достигших призывного возраста, находящихся на территории РФ. Мигрантов, туристов..., кто попался - всех "в ряды"))!
20 сентября, 15:20
Konstantin Kolbasin
10200404
И каким образом будут учитываться фактически проживающие на местах молодые люди? Слежка/наружка или как?)
20 сентября, 11:43
Eugene Krabs
1621111
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