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РИА Новости

Эксперт оценил слова американского генерала о прорыве ПВО Калининграда

10:35 20.09.2019 (обновлено: 11:04 20.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИгорь Коротченко
Игорь Коротченко
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Калининградская область надежно защищена системами воздушно-космической обороны, заявления американского генерала о плане прорыва ПВО региона глупые и хвастливые, заявил РИА Новости руководитель Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Ранее издание Breaking Defense со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана заявило о разработке Минобороны США плана, позволяющего уничтожить систему ПВО Калининградской области в случае агрессии со стороны России. Он предусматривает "всестороннюю" операцию с комбинированными атаками с воздуха, земли, моря, космоса, а также атаками в киберпространстве и радиоэлектронной борьбой.
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Вчера, 10:24Сказано в эфире
"Бабушкины сказки". Эксперт об угрозах американского генерала КалининградуАмериканский генерал рассказал о плане преодоления системы ПВО Калининградской области, сообщили СМИ. Публикацию оценил в эфире радио Sputnik бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.
"Данное заявление, сделанное американским военным, глупое и хвастливое. Как говорится, можешь - демонстрируй, а не можешь - не болтай", - сказал Коротченко.
"В данном случае, я считаю, что это потеря профессионализма. Советовал бы американскому генералу учить матчасть, а также проанализировать, что будет с ним, его подчиненными и его страной, если она посмеет совершить агрессию против России", - добавил он.
По словам эксперта, Калининградская область надежно прикрыта зенитно-ракетными системами большой дальности С-400, а также зенитно-ракетными комплексами малой дальности "Тор-М2" - средством ПВО последнего рубежа с практически 100-процентной гарантией поражения любых целей. Также в регионе размещены оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер".
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ЦАМТОВВС СШАИгорь КоротченкоС-400 «Триумф»ЕвропаРоссияВ мире
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