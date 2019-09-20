Эксперт оценил слова американского генерала о прорыве ПВО Калининграда

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Калининградская область надежно защищена системами воздушно-космической обороны, заявления американского генерала о плане прорыва ПВО региона глупые и хвастливые, заявил РИА Новости руководитель Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Ранее издание Breaking Defense со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана заявило о разработке Минобороны США плана, позволяющего уничтожить систему ПВО Калининградской области в случае агрессии со стороны России. Он предусматривает "всестороннюю" операцию с комбинированными атаками с воздуха, земли, моря, космоса, а также атаками в киберпространстве и радиоэлектронной борьбой.

"Данное заявление, сделанное американским военным, глупое и хвастливое. Как говорится, можешь - демонстрируй, а не можешь - не болтай", - сказал Коротченко.

"В данном случае, я считаю, что это потеря профессионализма. Советовал бы американскому генералу учить матчасть, а также проанализировать, что будет с ним, его подчиненными и его страной, если она посмеет совершить агрессию против России", - добавил он.