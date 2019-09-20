UNICEF направил в Донбасс грузовик с медикаментами

КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Детский фонд ООН UNICEF направил в Донбасс грузовик с товарами медицинского назначения, их вес составил почти 650 килограммов, сообщила в пятницу пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"Вчера через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовал грузовик с гуманитарной помощью от Детского фонда ООН UNICEF. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлены товары медицинского назначения весом 649,2 килограмма", - говорится в сообщении.

Международные организации регулярно направляют гуманитарные грузы в Донбасс.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.