Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T10:33Z
https://ria.ru/20190920/1558879425.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/147757/50/1477575006_0:180:3068:1906_1036x0_80_0_0_3299ba70c82512bac90457161342bbf0.jpg
РИА Новости

UNICEF направил в Донбасс грузовик с медикаментами

10:33 20.09.2019
124
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГуманитарная помощь в ДНР. Архивное фото
Гуманитарная помощь в ДНР. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Гуманитарная помощь в ДНР. Архивное фото. Архивное фото
КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Детский фонд ООН UNICEF направил в Донбасс грузовик с товарами медицинского назначения, их вес составил почти 650 килограммов, сообщила в пятницу пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
"Вчера через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовал грузовик с гуманитарной помощью от Детского фонда ООН UNICEF. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлены товары медицинского назначения весом 649,2 килограмма", - говорится в сообщении.
Гуманитарный конвой из России
19 сентября, 08:44РИА Новости
В Луганск прибыла автоколонна с гуманитарной помощью из России
Международные организации регулярно направляют гуманитарные грузы в Донбасс.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
300001
Обсудить 0
UNICEFЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Книги
Украина с начала года запретила ввоз более 1,8 тысячи книг из России
РИА
Новости
Игорь Коротченко
Эксперт оценил слова американского генерала о прорыве ПВО Калининграда
Сотрудники МЧС
Прокуратура начала проверку после пожара в торговом центре в Грозном
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
Силовики минируют участок разведения сил в Донбассе, заявили в ЛНР
Лента
новостей
Вид на один из районов Латакии
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
На полях ГА ООН прорабатывается министерская встреча по Сирии
Корабль береговой охраны Украины
Украина поставила Франции условия для покупки патрульных катеров
Полиция
Саратовец получил штраф за то, что угрожал полицейскому ножом
Последствия тайфуна Кроса
Во Владивостоке пострадавшим от подтоплений выплатили компенсации
Сотрудник полиции в Казахстане
Мужчина с паспортом СССР провел десятки лет в трудовом рабстве в Казахстане
Статуя Фемиды в суде
В Махачкале приговорили к условному сроку племянника экс-главы Дагестана
Военнослужащий на блок-посту в районе поселка Александровка в Донецкой области
В ДНР заявили о 17 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
Президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов на полигоне Донгуз
Путин прибыл на учения "Центр-2019"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:42ВСУ за сутки 23 раза нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
09:34В Башкирии выяснят, кто не принял в детсад ребенка-инвалида
09:17МИД прокомментировал претензии французских властей к Sputnik и RT
09:14МИД прокомментировал вопрос о безопасности Вышинского на Украине
09:12Трамп считает политику США на Украине бессмысленной, пишут СМИ
09:08МИД: западные партнеры идут по пути введения цензуры на деятельность СМИ
09:05Скабеева резко ответила украинской журналистке на слова о "трупе" России
09:02Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
08:59Открытое горение ликвидировано в цеху на Урале
08:52МИД Ирана прокомментировал новые санкции США
08:49Экс-участник "Дома-2" устроил ДТП на МКАД и скрылся с места аварии
08:36В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки
08:13Открытое горение в торговом центре во Владивостоке ликвидировано
08:13Пожар в цеху на Урале локализовали на площади две тысячи "квадратов"
07:55В МЧС назвали площадь пожара в ТЦ во Владивостоке
07:54В Москве и области объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
07:50Появилось видео последствий пожара в торговом центре во Владивостоке
07:40В Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма
07:08Пушков оценил слова главы МИД Украины о деградации санкций против России
06:56Стас Михайлов и певица Слава спели о свадьбе мечты в новом сингле
Лента новостейМолния