Минздрав сообщил о состоянии четырех пострадавших в ДТП в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 20 сен - РИА Новости. Четыре человека остаются в больнице в тяжелом состоянии после ДТП с микроавтобусом в Дагестане, сообщила РИА Новости представитель регионального минздрава.

В результате аварии двух автомобилей и микроавтобуса в Каякентском районе погибли два человека, еще восемь пострадали.

"Все пострадавшие каретами скорой помощи были доставлены в больницу. Четыре человека после оказания амбулаторной помощи были отпущены домой, ещё четверо остаются в больнице в тяжёлом состоянии", - сказала представитель минздрава.