Во Владивостоке пострадавшим от подтоплений выплатили компенсации

ВЛАДИВОСТОК, 20 сен – РИА Новости. Власти Владивостока выплатили 4,5 миллиона рублей компенсаций местным жителям, пострадавшим от паводка в августе, сообщает мэрия.

Сильные ливни, начавшиеся в Приморье 27 августа, принесли во Владивосток месячную норму осадков. В городе были подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома. Паводок отмечался и в других районах края. В 17 муниципальных образованиях подтопило 47 населенных пунктов, 1300 домов, 7300 приусадебных участков, 17 социально значимых объектов. Пострадали более 12 тысяч человек, эвакуированы 330 человек, пострадали 14,5 тысячи гектаров посевов. Сейчас вода сошла, проезд восстановлен во все населенные пункты.

"На сегодняшний день в управление по исполнению программ по поддержке населения поступило 846 заявлений на получение материальной помощи. На сегодняшний день рассмотрены все 846 заявления от пострадавших. По 302 заявлениям уже произвели выплаты. На компенсацию ущерба жителям Владивостока уже направлено 4 миллиона 518 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

По данным властей, при принятии положительного решения по заявлению компенсация перечисляется максимально оперативно.