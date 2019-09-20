На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи

Сотрудники правоохранительных органов возле отдела специальной связи в городе Брянске, на который было совершено вооруженное нападение

БРЯНСК, 20 сен — РИА Новости. На вокзале в Брянске при ограблении застрелили двух сотрудников отделения спецсвязи, сообщили в Следственном комитете.

После нападения преступники пытались скрыть следы и подожгли служебное помещение.

Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что происшествие случилось на станции Брянск-Орловский в ночь на 20 сентября.

Собеседник агентства уточнил, что сотрудники службы, которая специализируется на доставке почтовых отправлений, умерли до приезда скорой помощи. Погибшие были сотрудниками отделения спецсвязи на территории вокзала "Брянск-1".