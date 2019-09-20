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РИА Новости

На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи

10:27 20.09.2019 (обновлено: 18:51 20.09.2019)
474653
© Фото : Следственное управление СК РФ по Брянской областиСотрудники правоохранительных органов возле отдела специальной связи в городе Брянске, на который было совершено вооруженное нападение
Сотрудники правоохранительных органов возле отдела специальной связи в городе Брянске, на который было совершено вооруженное нападение
© Фото : Следственное управление СК РФ по Брянской области
БРЯНСК, 20 сен — РИА Новости. На вокзале в Брянске при ограблении застрелили двух сотрудников отделения спецсвязи, сообщили в Следственном комитете.
После нападения преступники пытались скрыть следы и подожгли служебное помещение.
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что происшествие случилось на станции Брянск-Орловский в ночь на 20 сентября.
Собеседник агентства уточнил, что сотрудники службы, которая специализируется на доставке почтовых отправлений, умерли до приезда скорой помощи. Погибшие были сотрудниками отделения спецсвязи на территории вокзала "Брянск-1".
СК завел уголовное дело по статьям "Убийство", "Разбой" и "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". На месте работают следователи, преступников ищут.
Обстановка на месте стрельбы у станции метро Рязанский проспект
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БрянскПроисшествия
Популярные комментарии
Ну, начался отстрел силовиков и прочих "спецов". Не за горами (наверное) революция?
20 сентября, 11:02
ВЛВлад Лиходеев
6815286284
Чем больше нищает народ,тем чаще будут совершаться тяжкие преступления!Пока за 10 лямов ухлопали,скоро и за 10 тыс начнут!
20 сентября, 11:32
alf semenovitsh
16013152155
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