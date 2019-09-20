Самолет "ЮТэйр" вернулся в Уфу из-за неполадок приборов

УФА, 20 сен - РИА Новости. Самолёт компании "ЮТейр" с более ста пассажирами на борту, вылетевший из Уфы, вернулся обратно в аэропорт из-за отсутствия роста давления в кабине, судно село в штатном режиме, сообщили в приволжской транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, борт вылетел 20 сентября в 8.46 (6.46 мск).

"От экипажа воздушного судна Boeing 737-500 авиакомпании "ЮТэйр", выполняющего рейс UT982 Уфа – Бованенково, поступило сообщение о возврате в аэропорт вылета. Причиной принятого решения послужило показание приборов об отсутствии роста давления в кабине", - сообщает транспортная прокуратура.

Отмечается, что на борту судна было 109 пассажиров.