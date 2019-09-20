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РИА Новости

Самолет "ЮТэйр" вернулся в Уфу из-за неполадок приборов

10:21 20.09.2019 (обновлено: 10:29 20.09.2019)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737 авиакомпании Utair
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair. Архивное фото
УФА, 20 сен - РИА Новости. Самолёт компании "ЮТейр" с более ста пассажирами на борту, вылетевший из Уфы, вернулся обратно в аэропорт из-за отсутствия роста давления в кабине, судно село в штатном режиме, сообщили в приволжской транспортной прокуратуре.
По данным ведомства, борт вылетел 20 сентября в 8.46 (6.46 мск).
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"От экипажа воздушного судна Boeing 737-500 авиакомпании "ЮТэйр", выполняющего рейс UT982 Уфа – Бованенково, поступило сообщение о возврате в аэропорт вылета. Причиной принятого решения послужило показание приборов об отсутствии роста давления в кабине", - сообщает транспортная прокуратура.
Отмечается, что на борту судна было 109 пассажиров.
"В 10.27 (8.27 мск) самолет произвел посадку в аэропорту Уфы в штатном режиме. На месте работает заместитель Уфимского транспортного прокурора, который контролирует ситуацию с соблюдением прав пассажиров прерванного рейса на предоставление комплекса бесплатных услуг", - говорится в сообщении с пояснением, что также начата проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
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