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РИА Новости
Культура

Вахтанговский театр открывает большие гастроли в Париже

10:11 20.09.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Золотая маска"Сцена из спектакля "Дядя Ваня" в постановке Римаса Туминаса на фестивале "Золотая Маска"
Сцена из спектакля Дядя Ваня в постановке Римаса Туминаса на фестивале Золотая Маска
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Золотая маска"
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Вахтанговский театр в пятницу начинает двухнедельные гастроли в Париже, где покажет знаменитые спектакли своего художественного руководителя Римаса Туминаса – "Евгений Онегин" Пушкина и "Дядя Ваня" Чехова, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Каждый спектакль сыграют в театре "Мариньи" на Елисейских полях по шесть раз. Обе постановки отмечены множеством наград и с большим успехом были показаны в Европе, США, Канаде, Китае, Израиле.
Туминас создавал эти спектакли со своими постоянными соавторами: сценографом Адомасом Яцовскисом, композитором Фаустосом Латенасом и хореографом Анжеликой Холиной.
Открывает гастрольные выступления с 20 по 26 сентября спектакль "Евгений Онегин", премьера которого состоялась в 130-й год со дня рождения основателя театра – Евгения Вахтангова. Пять лет назад эту работу уже показывали во Франции - на сцене театра МС93 в Бобиньи.
Спектакль "Дядя Ваня", который будет показан с 27 сентября по 3 октября, - одна из первых работ Туминаса на посту худрука Вахтаговского театра, которая уже отмечает свое десятилетие.
"Спектакли Римаса Туминаса вызывают колоссальный интерес. В своих спектаклях он соединяет две школы: выдающуюся русскую театральную школу и литовскую, которая всегда славилась своими режиссерами… Спектакли его необычны, изумительно, божественно прекрасны", - сказала продюсер гастролей Елена Герасева накануне выступлений в Париже.
По словам продюсера, в Париже постановки будут идти с французскими субтитрами, сделанными на высоком уровне. Литературный переводчик - Маша Хонина.
Гастроли завершатся 3 октября. Роли в спектаклях играют Людмила Максакова, Ирина Купченко, Сергей Маковецкий, Алексей Гуськов, Владимир Симонов, Юрий Шлыков, Владимир Вдовиченков, Анна Дубровская, Евгений Крегжде, Ольга Лерман, Виктор Добронравов, Олег Макаров, Артур Иванов и другие.
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300000
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