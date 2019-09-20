Эксперты заявили о росте цен на автомобили в России на 76% за пять лет

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости/Прайм. Цены на легковые автомобили в России за последние пять лет выросли на 76%, подсчитали эксперты аналитического агентства "Автостат".

"По результатам исследования динамики цен на новые легковые автомобили в России эксперты аналитического агентства "Автостат" пришли к выводу, что их стоимость в нашей стране за последние пять лет выросла на 76%", — говорится в сообщении.