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РИА Новости

Эксперты заявили о росте цен на автомобили в России на 76% за пять лет

10:08 20.09.2019 (обновлено: 10:15 20.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобили на Московской кольцевой автомобильной дороге
Автомобили на Московской кольцевой автомобильной дороге
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости/Прайм. Цены на легковые автомобили в России за последние пять лет выросли на 76%, подсчитали эксперты аналитического агентства "Автостат".
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"По результатам исследования динамики цен на новые легковые автомобили в России эксперты аналитического агентства "Автостат" пришли к выводу, что их стоимость в нашей стране за последние пять лет выросла на 76%", — говорится в сообщении.
Кроме того, специалисты "Автостата" выяснили, что рост стоимости автомобилей полностью компенсировал падение рубля по отношению к основным мировым валютам. Отмечается, что с большой долей вероятности, цены на автомобили продолжат расти, правда, уже за счет других факторов. Эксперты отметили, что одной из очевидных и постоянных причин является "инфляция, которая никуда не исчезает".
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автомобилиАвтостат
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