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РИА Новости

В Красноярском крае проверят колонию, где сотрудники ФСИН устроили стриптиз

10:07 20.09.2019 (обновлено: 10:22 20.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник ФСИН
Сотрудник ФСИН
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Сотрудник ФСИН. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 20 сен - РИА Новости. Красноярское управление ФСИН начало проверку после публикации видео, на котором сотрудницы одной из местных колоний раздевали коллег-мужчин до нижнего белья, сообщает управление в пятницу.
Ранее Telegram-канал "Красноярск №1" опубликовал видеозапись, на которой женщины в форме сотрудниц ФСИН снимают верхнюю одежду с мужчин в той же форме, а потом одевают ее. Действие происходит, судя по обстановке, во время вечеринки. В описании к ролику сообщается, что на видео сотрудники колонии-поселения №14.
Полиция
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"По факту размещения в сети видеозаписи мероприятия, проводимого в КП-14 руководством ГУФСИН назначена служебная проверка… Дополнительно сообщаем, что корпоративное мероприятие проводилось не на территории пенитенциарного учреждения, а в клубе поселка Тамтачет", - говорится в релизе.
На время проверки врио начальника колонии-поселения отстранили от служебных обязанностей.
© Telegram-канал "Красноярск №1"Стоп-кадр видео с участием сотрудников ФСИН, опубликованного Telegram-каналом "Красноярск №1"
Стоп-кадр видео с участием сотрудников ФСИН, опубликованного Telegram-каналом Красноярск №1
© Telegram-канал "Красноярск №1"
Стоп-кадр видео с участием сотрудников ФСИН, опубликованного Telegram-каналом "Красноярск №1"
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Федеральная служба исполнения наказаний РФКрасноярский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Ну дубаки что не люди что-ли? В нерабочее время, не на рабочем месте... Они же не учителя и депутаты, которые должны следить за моральным обликом денно и ношно...
20 сентября, 10:53
Счастливы Вместе
25210109
И что тут такого криминального углядели? Обычный корпоратив. Ну веселятся люди. Похоже, маразм в СМИ крепчает. Из всего готовы раздувать скандал.
20 сентября, 13:15
Андрей
1610005
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