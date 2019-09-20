В Красноярском крае проверят колонию, где сотрудники ФСИН устроили стриптиз

КРАСНОЯРСК, 20 сен - РИА Новости. Красноярское управление ФСИН начало проверку после публикации видео, на котором сотрудницы одной из местных колоний раздевали коллег-мужчин до нижнего белья, сообщает управление в пятницу.

Ранее Telegram-канал "Красноярск №1" опубликовал видеозапись, на которой женщины в форме сотрудниц ФСИН снимают верхнюю одежду с мужчин в той же форме, а потом одевают ее. Действие происходит, судя по обстановке, во время вечеринки. В описании к ролику сообщается, что на видео сотрудники колонии-поселения №14.

"По факту размещения в сети видеозаписи мероприятия, проводимого в КП-14 руководством ГУФСИН назначена служебная проверка… Дополнительно сообщаем, что корпоративное мероприятие проводилось не на территории пенитенциарного учреждения, а в клубе поселка Тамтачет", - говорится в релизе.

На время проверки врио начальника колонии-поселения отстранили от служебных обязанностей.