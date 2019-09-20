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РИА Новости

Пострадавших в ДТП на железной дороге в Казахстане перевезли в Алма-Ату

10:07 20.09.2019
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© Sputnik / Анатолий Устиненко / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
© Sputnik / Анатолий Устиненко
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Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
АЛМА-АТА, 20 сен – РИА Новости. Женщина и двое ее дочерей, пострадавшие при столкновении поезда и автобуса в Алма-Атинской области Казахстана, перевезены в Алма-Ату для продолжения лечения, сообщили РИА Новости в городском управлении здравоохранения.
Представитель министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Руслан Иманкулов ранее сообщал, что 15 сентября в районе станции Шамалган Алма-Атинской области железнодорожный состав врезался в автобус, выехавший на переезд в нарушение правил. В результате столкновения один человек погиб, пострадали трое - 33-летняя женщина и двое ее детей 2016 и 2014 годов рождения. Погибший - водитель автобуса. Пострадавшие были в тяжелом состоянии доставлены в реанимационное отделение Карасайской районной больницы.
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"Двое детей в возрасте трех и пяти лет транспортированы в центр детской неотложной помощи. В настоящее время состояние детей крайне тяжелое, они находятся на искусственной вентиляции легких. Все необходимое лечение получают в полном объеме", - сообщили в пресс-службе горздрава.
Их мать доставлена в городскую клиническую больницу №7 и в настоящее время переведена из отделения реанимации и интенсивной терапии в отделение политравмы. Состояние женщины оценивается как средней тяжести, врачи готовят ее к операции.
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