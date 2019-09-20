Разработчик раскрыл технические характеристики новейшего истребителя МиГ-35

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Производитель назвал новейший истребитель МиГ-35 вершиной этого семейства самолетов и впервые опубликовал его подробные технические характеристики.

Машины представлены в двух модификациях — МиГ-35 (одноместный) и МиГ-35Д (двухместный), оба варианта созданы на базе технологии истребителей пятого поколения.

"Для серийного производства самолетов модернизирована и успешно функционирует производственно-технологическая база, обеспечивающая возможность выпуска самолетов высокими темпами и с высоким уровнем качества", — говорится в релизе корпорации "МиГ".

Предсерийные образцы выполнены по заказу Минобороны и проходят испытания в интересах ВКС.

Подробные характеристики

Истребитель предназначен для уничтожения воздушных целей днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, а также для поражения подвижных и неподвижных наземных (надводных) целей. Основные характеристики:

— максимальный взлетный вес — 24 500 кг; максимальный взлетный вес — 24 500 кг; — максимальная внешняя нагрузка — 6500 кг; максимальная внешняя нагрузка — 6500 кг; — максимальная тяга — до 18 000 кгс; максимальная тяга — до 18 000 кгс; — максимальная скорость — 2100 км/ч; максимальная скорость — 2100 км/ч; — практический потолок — 16 000 м; практический потолок — 16 000 м; — максимальная эксплуатационная перегрузка — 9G; максимальная эксплуатационная перегрузка — 9G; — максимальная дальность полета — 3000 км. максимальная дальность полета — 3000 км.

Среди ключевых преимуществ самолета:

— сниженная радиолокационная заметность; сниженная радиолокационная заметность; — четырехкратное резервирование по всем каналам управления; четырехкратное резервирование по всем каналам управления; — авионика нового поколения, включающая радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой, оптико-локационную станцию и нашлемную систему целеуказания и индикации; авионика нового поколения, включающая радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой, оптико-локационную станцию и нашлемную систему целеуказания и индикации; — современное информационно-управляющее поле кабины с высоким уровнем автоматизации. современное информационно-управляющее поле кабины с высоким уровнем автоматизации.

Новейшее бортовое оборудование в сочетании с высокоточным вооружением позволяют МиГ-35 решать широкий спектр задач, в частности:

— завоевание господства в воздухе в противоборстве с истребителями четвертого и пятого поколений; завоевание господства в воздухе в противоборстве с истребителями четвертого и пятого поколений; — перехват современных средств воздушного нападения; перехват современных средств воздушного нападения; — нанесение ударов высокоточным оружием по наземным и надводным целям без входа в зону ПВО днем и ночью в любых погодных условиях; нанесение ударов высокоточным оружием по наземным и надводным целям без входа в зону ПВО днем и ночью в любых погодных условиях; — ведение воздушной разведки с использованием оптико-электронных и радиотехнических средств; ведение воздушной разведки с использованием оптико-электронных и радиотехнических средств; — участие в групповых действиях и выполнение функции воздушного пункта управления авиационными группами. участие в групповых действиях и выполнение функции воздушного пункта управления авиационными группами.

МиГ-35 оснащен новыми двигателями с увеличенной тягой, имеет возможность дозаправки топливом в полете и выполнения роли танкера. Кроме того, полностью унифицирован одноместный и двухместный варианты самолета по конструкции планера, комплексу бортового оборудования и выполняемым функциям.

На девяти точках внешней подвески истребитель может нести широкий спектр вооружений:

— управляемые ракеты класса "воздух — воздух" малой, средней и большой дальности; управляемые ракеты класса "воздух — воздух" малой, средней и большой дальности; — ракеты класса "воздух — поверхность", предназначенные для поражения наземных (надводных) целей; ракеты класса "воздух — поверхность", предназначенные для поражения наземных (надводных) целей; — корректируемые авиационные бомбы; корректируемые авиационные бомбы; — неуправляемые ракеты; неуправляемые ракеты; — авиабомбы и разовые бомбовые контейнеры калибра от 100 до 500 кг. авиабомбы и разовые бомбовые контейнеры калибра от 100 до 500 кг.