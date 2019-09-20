Разработчик раскрыл технические характеристики новейшего истребителя МиГ-35

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Производитель назвал новейший истребитель МиГ-35 вершиной этого семейства самолетов и впервые опубликовал его подробные технические характеристики.
Машины представлены в двух модификациях — МиГ-35 (одноместный) и МиГ-35Д (двухместный), оба варианта созданы на базе технологии истребителей пятого поколения.
"Для серийного производства самолетов модернизирована и успешно функционирует производственно-технологическая база, обеспечивающая возможность выпуска самолетов высокими темпами и с высоким уровнем качества", — говорится в релизе корпорации "МиГ".
Предсерийные образцы выполнены по заказу Минобороны и проходят испытания в интересах ВКС.
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Подробные характеристики
Истребитель предназначен для уничтожения воздушных целей днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, а также для поражения подвижных и неподвижных наземных (надводных) целей. Основные характеристики:
—максимальный взлетный вес — 24 500 кг;
—максимальная внешняя нагрузка — 6500 кг;
—максимальная тяга — до 18 000 кгс;
—максимальная скорость — 2100 км/ч;
—практический потолок — 16 000 м;
—максимальная эксплуатационная перегрузка — 9G;
—максимальная дальность полета — 3000 км.
Среди ключевых преимуществ самолета:
—сниженная радиолокационная заметность;
—четырехкратное резервирование по всем каналам управления;
—авионика нового поколения, включающая радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой, оптико-локационную станцию и нашлемную систему целеуказания и индикации;
—современное информационно-управляющее поле кабины с высоким уровнем автоматизации.
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Новейшее бортовое оборудование в сочетании с высокоточным вооружением позволяют МиГ-35 решать широкий спектр задач, в частности:
—завоевание господства в воздухе в противоборстве с истребителями четвертого и пятого поколений;
—перехват современных средств воздушного нападения;
—нанесение ударов высокоточным оружием по наземным и надводным целям без входа в зону ПВО днем и ночью в любых погодных условиях;
—ведение воздушной разведки с использованием оптико-электронных и радиотехнических средств;
—участие в групповых действиях и выполнение функции воздушного пункта управления авиационными группами.
МиГ-35 оснащен новыми двигателями с увеличенной тягой, имеет возможность дозаправки топливом в полете и выполнения роли танкера. Кроме того, полностью унифицирован одноместный и двухместный варианты самолета по конструкции планера, комплексу бортового оборудования и выполняемым функциям.
На девяти точках внешней подвески истребитель может нести широкий спектр вооружений:
—управляемые ракеты класса "воздух — воздух" малой, средней и большой дальности;
—ракеты класса "воздух — поверхность", предназначенные для поражения наземных (надводных) целей;
—корректируемые авиационные бомбы;
—неуправляемые ракеты;
—авиабомбы и разовые бомбовые контейнеры калибра от 100 до 500 кг.
Кроме того, на МиГ-35 установлена встроенная автоматическая 30-миллиметровая пушка.
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