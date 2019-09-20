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РИА Новости

Разработчик раскрыл технические характеристики новейшего истребителя МиГ-35

10:03 20.09.2019 (обновлено: 10:39 20.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолет МиГ-35 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Самолет МиГ-35 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Производитель назвал новейший истребитель МиГ-35 вершиной этого семейства самолетов и впервые опубликовал его подробные технические характеристики.
Машины представлены в двух модификациях — МиГ-35 (одноместный) и МиГ-35Д (двухместный), оба варианта созданы на базе технологии истребителей пятого поколения.
"Для серийного производства самолетов модернизирована и успешно функционирует производственно-технологическая база, обеспечивающая возможность выпуска самолетов высокими темпами и с высоким уровнем качества", — говорится в релизе корпорации "МиГ".
Предсерийные образцы выполнены по заказу Минобороны и проходят испытания в интересах ВКС.
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Подробные характеристики

Истребитель предназначен для уничтожения воздушных целей днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, а также для поражения подвижных и неподвижных наземных (надводных) целей. Основные характеристики:
максимальный взлетный вес — 24 500 кг;
максимальная внешняя нагрузка — 6500 кг;
максимальная тяга — до 18 000 кгс;
максимальная скорость — 2100 км/ч;
практический потолок — 16 000 м;
максимальная эксплуатационная перегрузка — 9G;
максимальная дальность полета — 3000 км.
Среди ключевых преимуществ самолета:
сниженная радиолокационная заметность;
четырехкратное резервирование по всем каналам управления;
авионика нового поколения, включающая радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой, оптико-локационную станцию и нашлемную систему целеуказания и индикации;
современное информационно-управляющее поле кабины с высоким уровнем автоматизации.
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Новейшее бортовое оборудование в сочетании с высокоточным вооружением позволяют МиГ-35 решать широкий спектр задач, в частности:
завоевание господства в воздухе в противоборстве с истребителями четвертого и пятого поколений;
перехват современных средств воздушного нападения;
нанесение ударов высокоточным оружием по наземным и надводным целям без входа в зону ПВО днем и ночью в любых погодных условиях;
ведение воздушной разведки с использованием оптико-электронных и радиотехнических средств;
участие в групповых действиях и выполнение функции воздушного пункта управления авиационными группами.
МиГ-35 оснащен новыми двигателями с увеличенной тягой, имеет возможность дозаправки топливом в полете и выполнения роли танкера. Кроме того, полностью унифицирован одноместный и двухместный варианты самолета по конструкции планера, комплексу бортового оборудования и выполняемым функциям.
На девяти точках внешней подвески истребитель может нести широкий спектр вооружений:
управляемые ракеты класса "воздух — воздух" малой, средней и большой дальности;
ракеты класса "воздух — поверхность", предназначенные для поражения наземных (надводных) целей;
корректируемые авиационные бомбы;
неуправляемые ракеты;
авиабомбы и разовые бомбовые контейнеры калибра от 100 до 500 кг.
Кроме того, на МиГ-35 установлена встроенная автоматическая 30-миллиметровая пушка.
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Воздушно-космические силы РоссииМиГ-35МоскваРоссияБезопасность
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