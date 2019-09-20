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РИА Новости

Украина с начала года запретила ввоз более 1,8 тысячи книг из России

10:03 20.09.2019
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© Fotolia / falcnКниги
Книги
© Fotolia / falcn
Книги. Архивное фото
КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) запретил ввоз более 1,8 тысячи книг из РФ с начала 2019 года.
"В течение 2019 года Госкомтелерадио предоставил субъектам хозяйствования 1874 отказа на ввоз издательской продукции с территории государства-агрессора на таможенную территорию Украины", - говорится в опубликованном в пятницу ответе Госкомтелерадио на запрос агентства УНН.
Отмечается, что 95 отказов были приняты на основании отрицательных заключений экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции. Кроме того, 1779 отказов было выдано в связи с представлением субъектами хозяйствования не полного объема пакетов документов или выявление в представленных документах недостоверных сведений.
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В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.
В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Кроме того, Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну". Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".
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