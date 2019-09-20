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РИА Новости

Недомогание у канадских дипломатов на Кубе мог вызвать метод борьбы с Зикой

10:01 20.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкФлаг га балконе в исторической части Гаваны
Флаг га балконе в исторической части Гаваны
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Канадские дипломаты, у которых начались проблемы со здоровьем после работы на Кубе, могли подвергаться воздействию нейротоксинов при фумигации – методе борьбы с комарами-переносчиками вируса Зика, передает телеканал CTV.
Как передает телеканал, это предположение основано на исследовании, подготовленном группой ученых из Университета Далхаузи, центра по исследованию мозга и управления здравоохранения провинции Новая Шотландия. В рамках исследования, начатого в августе прошлого года, ученные протестировали 28 человек, включая 12 людей, которые прежде никогда не жили в Гаване.
Специалистам удалось выяснить, что основным местом поражения являются базальные отделы переднего мозга, что, в свою очередь, может вызывать проблемы с концентрацией внимания, сном и памятью. Как заявил телеканалу руководитель исследования Алон Фридман, у таких людей обнаружена более низкая концентрация ферментов, на которые оказывают влияние токсины, включая те, которые содержатся в химических веществах и пестицидах.
"У дипломатов была более низкая активность фермента, что говорит о том, что в их крови был токсин", - заявил Фридман. "Мы сотрудничали с токсикологом и измерили уровень токсинов в крови. Мы обнаружили нейротоксины в большинстве случаев. Обычно их не должно быть у нас в крови", - добавил он.
По словам Фридмана, ученые использовали простой поиск в интернете, чтобы определить, какие пестициды использовались на Кубе во время кампании по фумигации против вируса Зика в 2016 году. "Мы выяснили, что дома (дипломатов) и места (где они находились) подверглись фумигации", - заявил он.
Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь обезьян, которая иногда передается человеку через комаров и характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением. Вирус наиболее опасен для беременных женщин, поскольку предполагается, что он вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга.
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Как передает телеканал, команда ученых считает, что можно исключить тот факт, что источником нейротоксинов стало "химическое боевое вещество", поскольку его использование может привести к более сильному воздействию. Вместо этого исследователи выдвинули гипотезу о том, что дипломаты и их семьи испытывали "периодическое воздействие нейротоксинов в небольших дозах".
Представитель МИД Канады Джон Бэбкок заявил, что исследование является "значительным вкладом" в текущую работу. "Пока мы изучаем все возможности, включая исследование в Далхаузи, на данный момент не было выявлено никакой конкретной причины проблем со здоровьем", - заявил он.
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В апреле прошлого года власти Канады заявили, что отзовут членов семей дипломатов из посольства страны на Кубе, пока не выяснены причины случаев "недомогания" у сотрудников представительства. Тогда правительство страны сообщало, что с осени 2017 года не было новых инцидентов. Однако у семей дипломатов, вернувшихся в Канаду, необычные симптомы продолжали проявляться. МИД Кубы заявил, что считает решение необоснованным.
По данным американской стороны, работники посольств Канады и США на Кубе подвергались "атакам" с использованием специальных приборов с конца 2016 года. Причем происходило это в разное время и в разных местах. Подчеркивалось, что в результате у людей возникли серьезные проблемы со здоровьем. В конце сентября 2017 года госдеп опубликовал предупреждение, в котором были перечислены такие имевшиеся у пострадавших симптомы, как потеря слуха, головная боль, слабость, плохой сон.
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Вирус ЗикаМИД КубыМИД КанадыКанада
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