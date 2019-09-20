Больницы Екатеринбурга готовы принять получивших ожоги в Турции детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен – РИА Новости, Ольга Ерачина. Больницы Екатеринбурга готовы принять двух детей, получивших ожоги горящим маслом на отдыхе в Турции, сообщил РИА Новости в пятницу уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

Как ранее сообщило местное издание e1.ru, двое детей 3,5 года и 10 лет из Екатеринбурга получили ожоги от горящего масла, которым их случайно облили на ужине в турецком отеле. Один получил ожоги 27% тела, второй - 16%, оба находятся в местной больнице.

"К чести наших коллег, я имею в виду Турецкую Республику, все сделано в соответствии с требованиями и интересами детей, поэтому нашего вмешательства или еще чьего-то не требуется. Сам родитель говорит, что вопросов не возникает. То, что касается учреждений здравоохранения в Екатеринбурге, они ждут, когда появятся здесь наши ребята. Вся 100-процентная помощь будет оказана", - сказал собеседник агентства.