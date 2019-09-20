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РИА Новости

Больницы Екатеринбурга готовы принять получивших ожоги в Турции детей

09:51 20.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБольница
Больница
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Больница. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен – РИА Новости, Ольга Ерачина. Больницы Екатеринбурга готовы принять двух детей, получивших ожоги горящим маслом на отдыхе в Турции, сообщил РИА Новости в пятницу уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.
Как ранее сообщило местное издание e1.ru, двое детей 3,5 года и 10 лет из Екатеринбурга получили ожоги от горящего масла, которым их случайно облили на ужине в турецком отеле. Один получил ожоги 27% тела, второй - 16%, оба находятся в местной больнице.
Скорая помощь
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"К чести наших коллег, я имею в виду Турецкую Республику, все сделано в соответствии с требованиями и интересами детей, поэтому нашего вмешательства или еще чьего-то не требуется. Сам родитель говорит, что вопросов не возникает. То, что касается учреждений здравоохранения в Екатеринбурге, они ждут, когда появятся здесь наши ребята. Вся 100-процентная помощь будет оказана", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что если необходимость в помощи все-таки возникнет, то будут сразу подключены все ресурсы, ситуация находится под контролем.
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ТурцияЕкатеринбургПроисшествия
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