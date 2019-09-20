Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T09:33Z
https://ria.ru/20190920/1558876907.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151309/95/1513099548_0:250:3114:2001_1036x0_80_0_0_b7e75155b2a0e1b3e7ca35ce46a704af.jpg
РИА Новости

Женщина в Оренбуржье, у которой забрали детей, может видеться с ними

09:33 20.09.2019
2410
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВоспитанники детского дома
Воспитанники детского дома
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Воспитанники детского дома. Архивное фото
УФА, 20 сен – РИА Новости. Ситуация, сложившаяся в оренбургской семье, где у женщины после развода с мужем забрали приемных детей, находится на контроле правоохранителей и органов опеки, женщине разрешили видеться с сыном и дочерью, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка по Оренбургской области Ольга Ковыльская.
Ранее в проект #НеОдинНаОдин RT обратилась жительница оренбургского села Ирина Герасимова, у которой после развода с мужем опека забрала двух приемных детей. Женщина сообщала, что приемной дочери требуется операция на глаза, а приемный сын под влиянием мужа может забросить учебу. Она просила редакцию помочь ей вернуть детей.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
30 августа, 11:01РИА Новости
В Ульяновской области проверяют жалобы 12 детей на приемную мать
"Данная ситуация находится на контроле. В настоящий момент правоохранительными органами проводится проверка ситуации, сложившейся в приемной семье, по результатам которой будет решен вопрос по возвращению детей в семью", - рассказала Ковыльская.
По ее словам, дети находятся в одном из детских специализированных учреждений Оренбургской области.
"Отделом опеки и попечительства администрации района Ирине Герасимовой разрешено общение с детьми, встреча с которыми уже состоялась 7 сентября. Девочка обследована офтальмологом областной детской клинической больницы, операция на глаза запланирована на конец сентября 2019 года", - отметила детский омбудсмен.
110115
Оренбургская областьОбщество
Рекомендуем
Девочка Софья, родившаяся с деформированным лицом и сросшимися пальцами рук и ног
Девочку с деформированным черепом отказались брать в башкирский детсад
РИА
Новости
Вот она моя мама, как вы ее нашли? Девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой впервые после случившегося
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова помогла вернуть из Таджикистана мальчика, брошенного матерью
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК возбудил дело об истязании приемных детей под Смоленском
Лента
новостей
Сотрудники правоохранительных органов возле отдела специальной связи в городе Брянске, на который было совершено вооруженное нападение
На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи
Судно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
Умер один из задержанных в Японском море северокорейских браконьеров
Березовый лес
Охотник, которого искали два дня в кировском лесу, умер на руках волонтеров
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Друзья Заворотнюк рассказали подробности болезни актрисы
Девушка у бассейна одного из отелей в Антальи
СМИ: в турецком отеле двух детей из России облили горящим маслом
Железнодорожный вокзал Брянск-1
Стали известны подробности убийства сотрудников спецсвязи в Брянске
Рина
Как сторонницы бодипозитива гордятся своими недостатками
Актриса Анастасия Заворотнюк после торжественной церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009
Нейрохирург объяснил, почему Заворотнюк отказалась ложиться в госклинику
Люди во время штурма Зоны 51
В Сети запустили прямую трансляцию "штурма" "Зоны 51"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:42ВСУ за сутки 23 раза нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
09:34В Башкирии выяснят, кто не принял в детсад ребенка-инвалида
09:17МИД прокомментировал претензии французских властей к Sputnik и RT
09:14МИД прокомментировал вопрос о безопасности Вышинского на Украине
09:12Трамп считает политику США на Украине бессмысленной, пишут СМИ
09:08МИД: западные партнеры идут по пути введения цензуры на деятельность СМИ
09:05Скабеева резко ответила украинской журналистке на слова о "трупе" России
09:02Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
08:59Открытое горение ликвидировано в цеху на Урале
08:52МИД Ирана прокомментировал новые санкции США
08:49Экс-участник "Дома-2" устроил ДТП на МКАД и скрылся с места аварии
08:36В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки
08:13Открытое горение в торговом центре во Владивостоке ликвидировано
08:13Пожар в цеху на Урале локализовали на площади две тысячи "квадратов"
07:55В МЧС назвали площадь пожара в ТЦ во Владивостоке
07:54В Москве и области объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
07:50Появилось видео последствий пожара в торговом центре во Владивостоке
07:40В Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма
07:08Пушков оценил слова главы МИД Украины о деградации санкций против России
06:56Стас Михайлов и певица Слава спели о свадьбе мечты в новом сингле
Лента новостейМолния