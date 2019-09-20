Женщина в Оренбуржье, у которой забрали детей, может видеться с ними

УФА, 20 сен – РИА Новости. Ситуация, сложившаяся в оренбургской семье, где у женщины после развода с мужем забрали приемных детей, находится на контроле правоохранителей и органов опеки, женщине разрешили видеться с сыном и дочерью, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка по Оренбургской области Ольга Ковыльская.
Ранее в проект #НеОдинНаОдин RT обратилась жительница оренбургского села Ирина Герасимова, у которой после развода с мужем опека забрала двух приемных детей. Женщина сообщала, что приемной дочери требуется операция на глаза, а приемный сын под влиянием мужа может забросить учебу. Она просила редакцию помочь ей вернуть детей.
"Данная ситуация находится на контроле. В настоящий момент правоохранительными органами проводится проверка ситуации, сложившейся в приемной семье, по результатам которой будет решен вопрос по возвращению детей в семью", - рассказала Ковыльская.
По ее словам, дети находятся в одном из детских специализированных учреждений Оренбургской области.
"Отделом опеки и попечительства администрации района Ирине Герасимовой разрешено общение с детьми, встреча с которыми уже состоялась 7 сентября. Девочка обследована офтальмологом областной детской клинической больницы, операция на глаза запланирована на конец сентября 2019 года", - отметила детский омбудсмен.