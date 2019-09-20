Микки Рурк попросил похоронить его на Украине

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Голливудский актер Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе Загорцы.
"Я говорил Диме: когда я умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь. Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там", — заявил актер в интервью украинскому изданию Сегодня.ua.
Дмитрий Корнейчук является помощником и близким другом Микки Рурка.
Микки Рурк — американский актер и сценарист. На его счету более 50 фильмов, среди которых "Девять с половиной недель", "Сердце ангела", "Бойцовая рыбка" и другие.
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