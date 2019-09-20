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РИА Новости
Культура

Микки Рурк попросил похоронить его на Украине

09:25 20.09.2019 (обновлено: 12:03 20.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАмериканский актер Микки Рурк
Американский актер Микки Рурк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Голливудский актер Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе Загорцы.

"Я говорил Диме: когда я умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь. Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там", — заявил актер в интервью украинскому изданию Сегодня.ua.

Дмитрий Корнейчук является помощником и близким другом Микки Рурка.
Микки Рурк — американский актер и сценарист. На его счету более 50 фильмов, среди которых "Девять с половиной недель", "Сердце ангела", "Бойцовая рыбка" и другие.
Микки Рурк в филльме 9,5 недель / Микки Рурк в интервью телеканалу ITV
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КультураМикки РуркСШАУкраинаВ мире
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Решил примазаться к славе великих шумерских актеров из Квартала-96. "Кто такой Рурк, почему не знаю? Ааа, этот тот, который на Украине похоронен! Наверно хороший актер!"
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Naum Vygodsky
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