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РИА Новости

"Известия" сообщили о планах Минобороны изменить правила призыва в армию

09:00 20.09.2019 (обновлено: 11:57 20.09.2019)
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© РИА Новости / Николай Журавлев / Перейти в фотобанкШевроны вооруженных сил Российской Федерации
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации
© РИА Новости / Николай Журавлев
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В Минобороны разработали поправки в Положение о воинском учете, которые позволят военкоматам брать на учет всех молодых людей в зоне своей ответственности. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на соответствующий документ.
Согласно новым правилам, учетные карточки будут заводиться не только на зарегистрированных в районе молодых людей, но и на фактически проживающих. При этом военкоматы будут собирать информацию о гражданах от учебных заведений и предприятий, а затем ставить их на учет по месту пребывания.
Как пишет издание, за счет поправок ведомство рассчитывает не только обеспечить права молодых людей, но и повысить качество и достоверность воинского учета. С одной стороны, нововведения устранят основной способ уклонения от службы в армии, а с другой — дадут шанс поступить в военный вуз тем, кто не мог этого сделать из-за проблем с регистрацией.
По информации "Известий", изменения вступят в силу в конце нынешнего года.
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8461011377
Министерство обороны РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Пусть контрактники служат, Армия это работа в нынешнее время, да и вообще, не чего детей своих отправлять на "бойню" пока у власти олигархи с миллиардами долларов на счетах, И СДВОЙНЫМИ ГРАЖДАНСТВАМИ, и недвижимостью за кардоном, куда они за 4 часа могут слинять!!!!!!! Оставив после своей "трудовой деятельности" разруху, нищету и хаос, а наши дети, типо должны отвоевывать и расчищать этот бардак в стране????????
20 сентября, 09:12
mmcd1
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Неужели димонского Илюшеньку-душеньку призовут?В России вроде бы все равны перед законом??!Ах да,мы же не просто в России,а в путинской беспредельной живём. Ну тогда вопросов нет.
20 сентября, 09:10
Саша Василич
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