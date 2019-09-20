"Известия" сообщили о планах Минобороны изменить правила призыва в армию

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В Минобороны разработали поправки в Положение о воинском учете, которые позволят военкоматам брать на учет всех молодых людей в зоне своей ответственности. Об этом сообщили В Минобороны разработали поправки в Положение о воинском учете, которые позволят военкоматам брать на учет всех молодых людей в зоне своей ответственности. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно новым правилам, учетные карточки будут заводиться не только на зарегистрированных в районе молодых людей, но и на фактически проживающих. При этом военкоматы будут собирать информацию о гражданах от учебных заведений и предприятий, а затем ставить их на учет по месту пребывания.

Как пишет издание, за счет поправок ведомство рассчитывает не только обеспечить права молодых людей, но и повысить качество и достоверность воинского учета. С одной стороны, нововведения устранят основной способ уклонения от службы в армии, а с другой — дадут шанс поступить в военный вуз тем, кто не мог этого сделать из-за проблем с регистрацией.