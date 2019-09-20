Волна амурского паводка подойдет к Николаевскому району в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 20 сен - РИА Новости. Волна паводка подходит к Николаевскому району в Хабаровском крае - уровень воды у населенных пунктов поднимается, количество подтопленных домов за сутки выросло с 41 до 76, сообщает краевое правительство в пятницу.

Ранее сообщалось, что Николаевский район последним в крае встретит амурский паводок, после волна выйдет в Амурский лиман. В четверг сообщалось о 41 подтопленном доме в нескольких поселках района.

"Гребень волны все ближе подходит к Николаевскому району. Всего в районе уже затоплено 76 домов в селах Красное, Тнейвах, Чныррах и поселке Маго и 78 приусадебных участков", - сообщается на сайте.

Отмечается, что через 2-3 дня гребень волны подойдет к городу Николаевску-на-Амуре. Прогнозируется, что уровень воды здесь может подняться до опасной отметки в 350 сантиметров, что выше, чем в наводнение 2013 года. Сейчас уровень составляет 254 сантиметра, за сутки он вырос на 4 сантиметра.

Отмечается, что власти района заранее начали готовиться к стихии. Увеличена высота трех дамб, которые остались в городской черте после наводнения 2013 года, подготовлены насосы для откачки воды и другая техника.

Уточняется, что сейчас гребень паводка проходит Ульчский район, где в 18 поселках подтоплено 70 приусадебных и 118 земельных участков, а также 20 участков автодорог.