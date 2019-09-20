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РИА Новости

Волна амурского паводка подойдет к Николаевскому району в Хабаровском крае

08:57 20.09.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюПаводок в Комсомольске-на-Амуре
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Паводок в Комсомольске-на-Амуре. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 20 сен - РИА Новости. Волна паводка подходит к Николаевскому району в Хабаровском крае - уровень воды у населенных пунктов поднимается, количество подтопленных домов за сутки выросло с 41 до 76, сообщает краевое правительство в пятницу.
Ранее сообщалось, что Николаевский район последним в крае встретит амурский паводок, после волна выйдет в Амурский лиман. В четверг сообщалось о 41 подтопленном доме в нескольких поселках района.
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"Гребень волны все ближе подходит к Николаевскому району. Всего в районе уже затоплено 76 домов в селах Красное, Тнейвах, Чныррах и поселке Маго и 78 приусадебных участков", - сообщается на сайте.
Отмечается, что через 2-3 дня гребень волны подойдет к городу Николаевску-на-Амуре. Прогнозируется, что уровень воды здесь может подняться до опасной отметки в 350 сантиметров, что выше, чем в наводнение 2013 года. Сейчас уровень составляет 254 сантиметра, за сутки он вырос на 4 сантиметра.
Отмечается, что власти района заранее начали готовиться к стихии. Увеличена высота трех дамб, которые остались в городской черте после наводнения 2013 года, подготовлены насосы для откачки воды и другая техника.
Уточняется, что сейчас гребень паводка проходит Ульчский район, где в 18 поселках подтоплено 70 приусадебных и 118 земельных участков, а также 20 участков автодорог.
По информации регионального главка МЧС, в Хабаровске в 59 населенных пунктах подтоплено 628 частных жилых домов и более 1,8 тысячи приусадебных участков. Кроме того, фиксируются переливы воды на 115 участках межпоселковых дорог и дорог внутри населенных пунктов. В пятницу уровень Амура у Хабаровска составил 536 сантиметров, снизившись за сутки на шесть сантиметров. У Комсомольска-на-Амуре река опустилась на 12 сантиметров – до 771 сантиметра. В крае объявлен режим ЧС из-за паводков.
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