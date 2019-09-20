Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T08:42Z
https://ria.ru/20190920/1558875609.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155322/96/1553229627_0:33:3170:1816_1036x0_80_0_0_ab2e0927b4c2e293d9df039b60a442c3.jpg
РИА Новости

Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье

08:42 20.09.2019
520
© РИА Новости / Александр ВильфПанорама Москвы
Панорама Москвы
© РИА Новости / Александр Вильф
Панорама Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за заморозков ночью 21 сентября, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
"Период предупреждения с 01.00 21 сентября до 07.00 21 сентября", - говорится в сообщении.
Люди под зонтами во время дождя в Москве
18 сентября, 16:05РИА Новости
Москвичей предупредили об угрозе гипоксии из-за погоды
В пятницу и субботу в Москве и области синоптики прогнозируют до 11-12 градусов тепла, облачность с прояснениями, местами небольшие осадки, ветер 5-10 метров в секунду.
200300
Обсудить 0
ГидрометцентрМоскваМосковская областьОбщество
Рекомендуем
Юрий Маленченко
Космонавту Юрию Маленченко отказали в новой должности из-за жены-американки
РИА
Новости
Пограничный переход Насиб на границе с Иорданией
Сирийские боевики отказались выпускать мирных жителей из Идлиба
Снегопад
Синоптики предупредили о снеге и сильном ветре в европейской части России
Участники первомайской демонстрации на Красной площади
В России могут отменить некоторые профессиональные праздники, сообщили СМИ
Лента
новостей
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступает на 17-м саммите Международной организации франкофонии в Ереване. 11 октября 2018
Новости политкорректности: восхищение чужим — это расизм
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
В США не хватает долларов: у американских банков кончились деньги
Шарль Жерар
Умер французский актер Шарль Жерар
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
"Пробиваемая" стена. Почему комплексы ПВО США не защитили Саудовскую Аравию
Бодрум. Туристы на пляже
СМИ: в турецком отеле двух детей из России облили горящим маслом
Судно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
Задержанные северокорейские суда доставили в Находку
Так художник представил себе планету TRAPPIST-1f, ближайший кандидат на роль двойника Земли
Новый дом человечества. Куда переберутся люди, когда погаснет Солнце
Полицейские на дороге, которая ведет к дому бывшего президента Барака Обамы в Вашингтоне
Один человек погиб в результате стрельбы в Вашингтоне
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
Загадка "атаки дронов": она была выгодна многим, но только не Ирану
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00СМИ сообщили о новых правилах призыва в армию
08:57Волна амурского паводка подойдет к Николаевскому району в Хабаровском крае
08:55Дорогих моделей iPhone 11 продано в 3 раза больше, чем в прошлом году
08:55В Москве в пятницу ожидаются кратковременные дожди
08:54Ъ: ЦБ работает над внедрением обслуживания юрлиц с помощью биометрии
08:42Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье
08:42В Одессе в школьной столовой отравились более 50 детей
08:38Минприроды оценило стоимость всех российских зверей, лесов и воды
08:38СМИ: ЦБ и РЖД могут внедрить биометрию для идентификации пассажиров
08:33Первый покупатель iPhone 11 Pro Max рассказал, как избежал очереди
08:25Нагрев грунта в районе Киселевска, где были подземные пожары, прекратился
08:24В аэропорту Новосибирска открыли бюст Покрышкина
08:18Первый покупатель iPhone в Москве назвал цену за свое место в очереди
08:13В Кузбассе бухгалтер тратила бюджетные деньги на адвоката для сожителя
08:05Роскачество нашло следы пестицидов в детском яблочном пюре
08:04Тайфун "Тапа" принесет в Приморье штормовой ветер
08:03В Приморье из больницы выписали пострадавших при взрыве гранаты
07:57На Сахалине при нападении медведя погиб мужчина
07:46В Госдуме прокомментировали преследование крымских журналистов Киевом
07:12Роструд назвал регионы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
Лента новостейМолния