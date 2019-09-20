Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за заморозков ночью 21 сентября, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.

"Период предупреждения с 01.00 21 сентября до 07.00 21 сентября", - говорится в сообщении.