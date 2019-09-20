Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за заморозков ночью 21 сентября, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
"Период предупреждения с 01.00 21 сентября до 07.00 21 сентября", - говорится в сообщении.
18 сентября, 16:05РИА НовостиМосквичей предупредили об угрозе гипоксии из-за погоды
В пятницу и субботу в Москве и области синоптики прогнозируют до 11-12 градусов тепла, облачность с прояснениями, местами небольшие осадки, ветер 5-10 метров в секунду.