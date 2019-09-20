Минприроды оценило стоимость всех российских зверей, лесов и воды

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Министерство природных ресурсов и экологии оценило стоимость биологических и водных ресурсов России, сообщил Министерство природных ресурсов и экологии оценило стоимость биологических и водных ресурсов России, сообщил РБК

Дороже всего ведомство оценило леса — 5,5 триллиона рублей. Поверхностные и подземные воды оценили в 486 миллиардов рублей, а ресурсы животного мира (охотничьи, добыча которых ограничена) — в 640,6 миллиона рублей.

В общую оценку лесных ресурсов вошли 23 вида древесины. Самыми дорогими эксперты Минприроды посчитали запасы лиственницы — примерно 1,3 триллиона рублей. В тройке также сосны (1,19 триллиона) и березы (триллион).