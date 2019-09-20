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РИА Новости

Минприроды оценило стоимость всех российских зверей, лесов и воды

08:38 20.09.2019 (обновлено: 08:58 20.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрирода в окрестностях всесезонного курорта Манжерок в Республике Алтай
Природа в окрестностях всесезонного курорта Манжерок в Республике Алтай
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Министерство природных ресурсов и экологии оценило стоимость биологических и водных ресурсов России, сообщил РБК.
Дороже всего ведомство оценило леса — 5,5 триллиона рублей. Поверхностные и подземные воды оценили в 486 миллиардов рублей, а ресурсы животного мира (охотничьи, добыча которых ограничена) — в 640,6 миллиона рублей.
В общую оценку лесных ресурсов вошли 23 вида древесины. Самыми дорогими эксперты Минприроды посчитали запасы лиственницы — примерно 1,3 триллиона рублей. В тройке также сосны (1,19 триллиона) и березы (триллион).
Среди животных дороже всех стоят зубробизоны — гибрид зубра с бизоном и домашним скотом. Совокупная оценка представителей этого вида — 379,6 миллиона рублей. Всех лосей оценили в 85,6 миллиона рублей, диких северных оленей — в 32 миллиона рублей, соболей — в 22,6 миллиона, бурых медведей — в 14,8 миллиона.
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