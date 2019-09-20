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РИА Новости

СМИ: ЦБ и РЖД могут внедрить биометрию для идентификации пассажиров

08:38 20.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПервый рейс нового скоростного поезда "Стриж"
Первый рейс нового скоростного поезда Стриж
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Первый рейс нового скоростного поезда "Стриж". Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. ЦБ и РЖД прорабатывают внедрение биометрии для идентификации пассажиров, в будущем такая система может начать использоваться и в аэропортах, сообщил в интервью газете "Коммерсант" директор департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин.
"Мы сейчас начинаем взаимодействие с ОАО РЖД в части внедрения биометрии для упрощения и ускорения идентификации пассажиров на железнодорожном транспорте. Для тех же целей мы внимательно смотрим на возможность внедрения системы в аэропортах, в первую очередь при перевозках внутри страны", - сказал Зимин.
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Российские банки начали сбор биометрических данных клиентов с 1 июля 2018 года. Пройдя идентификацию в системе, можно с помощью голоса и фотоизображения, например, удаленно открыть счет или заказать выпуск карты на портале госуслуг. По данным ЦБ на конец мая, биометрию принимали более 5 тысяч отделений 139 кредитных организаций.
Как сообщил изданию Зимин, в единой биометрической системе зарегистрировано более 30 тысяч образцов, тогда как на начало года их было всего около 3 тысяч. На протяжении последних двух-трех месяцев ЦБ наблюдает примерно трехкратный рост количества биометрических образцов.
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