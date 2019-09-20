В Москве изменится движение автобусов в связи с фестивалем "Круг света"

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Маршруты автобусов изменятся в центре Москвы с 20 по 24 сентября в связи с проведением фестиваля "Круг света", сообщается на сайте мэра столицы.
Изменения коснутся автобусов № 38, М2, М3, М10, М27, К, № 101, 144 и 904. Также в Лубянском проезде не будет работать остановка "Метро "Лубянка" - Политехнический музей" для автобусов М3, М5, М8, М9, М10, М27, Т25, К, а также для автобусов № 38, 101, 144, 158 и 904.
Кроме того, проезд ограничат для личного транспорта 22 сентября. Будет закрыт ряд набережных, улиц и мостов в центре столицы.
Этой осенью фестиваль "Круг света" представит масштабные мультимедийные шоу на девяти городских площадках: Гребном канале, Театральной площади, Поклонной горе, в музее-заповеднике "Коломенское", парке "Останкино", в концертном зале Arbat Hall, центре Digital October, Политехническом музее и на проспекте Академика Сахарова.