Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T08:33Z
https://ria.ru/20190920/1558875338.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151361/32/1513613296_0:0:3563:2004_1036x0_80_0_0_95fdf9062adc21b51601ed9e512b54d7.jpg
РИА Новости

В Москве изменится движение автобусов в связи с фестивалем "Круг света"

08:33 20.09.2019
25
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАвтотранспорт на Ленинском проспекте во время снегопада в Москве
Автотранспорт на Ленинском проспекте во время снегопада в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Маршруты автобусов изменятся в центре Москвы с 20 по 24 сентября в связи с проведением фестиваля "Круг света", сообщается на сайте мэра столицы.
Изменения коснутся автобусов № 38, М2, М3, М10, М27, К, № 101, 144 и 904. Также в Лубянском проезде не будет работать остановка "Метро "Лубянка" - Политехнический музей" для автобусов М3, М5, М8, М9, М10, М27, Т25, К, а также для автобусов № 38, 101, 144, 158 и 904.
Кроме того, проезд ограничат для личного транспорта 22 сентября. Будет закрыт ряд набережных, улиц и мостов в центре столицы.
Этой осенью фестиваль "Круг света" представит масштабные мультимедийные шоу на девяти городских площадках: Гребном канале, Театральной площади, Поклонной горе, в музее-заповеднике "Коломенское", парке "Останкино", в концертном зале Arbat Hall, центре Digital October, Политехническом музее и на проспекте Академика Сахарова.
Световая инсталляция на фасаде Большого театра в рамках конкурса видеомэппинга и виджеинга Art Vision в номинации Классик на международном фестивале Круг Света
02:56Культура
В Москве стартует девятый международный фестиваль "Круг света"
000000
Обсудить 0
ТранспортКруг светаМоскваОбщество
Рекомендуем
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании V Восточного экономического форума
Премьер-министр и глава МИД Японии посетят Нью-Йорк
РИА
Новости
Пассажиры садятся в автобус на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Москвичи совершили более 35 миллионов поездок на скоростных автобусах
Здание Национального банка Украины в Киеве
Антикоррупционное бюро Украины возбудило три дела против главы Нацбанка
Стела автозаправочной станции
По данным Росстата цены на бензин не менялись четвертую неделю подряд
Лента
новостей
Листы с денежными купюрами
В России разработали химические волокна для защиты рублей от подделок
Работник столовой-пекарни светлогорской средней школы № 1 раскладывает на подносы выпечку
Минпросвещения: качественное питание в школах - прямая задача регионов
Сбор урожая на виноградниках винодельческого завода Массандра в Крыму
Эксперт: в России еще сохраняется потребность в импортном виноматериале
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Полиция проверяет сообщение о минировании суда в Одессе
Лагерь сирийских беженцев
Австрия выделит еще четыре миллиона евро на помощь сирийским беженцам
Автомобиль службы Яндекс.Такси
Депутат Госдумы: законопроект о такси следует обсуждать на разных площадках
Флаг ОПЕК
В Баку считают, что нет необходимости в проведении срочного заседание ОПЕК+
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео: США не выделят 160 миллионов долларов Афганистану из-за коррупции
Здание министерства сельского хозяйства РФ
Минсельхоз: новые проекты укрепят сотрудничество России и Молдавии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:22У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,4
09:20Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области
09:17В Приамурье выявили новый очаг африканской чумы свиней
09:14Жительницу Красноярского края заподозрили в пропаганде терроризма
09:08В ГД внесли проект об обязательном горячем питании для младшеклассников
09:01Прошлая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
09:00СМИ сообщили о планах Минобороны изменить правила призыва в армию
08:57Волна амурского паводка подойдет к Николаевскому району в Хабаровском крае
08:55Дорогих моделей iPhone 11 продано в 3 раза больше, чем в прошлом году
08:55В Москве в пятницу ожидаются кратковременные дожди
08:54Ъ: ЦБ работает над внедрением обслуживания юрлиц с помощью биометрии
08:42Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье
08:42В Одессе в школьной столовой отравились более 50 детей
08:38Минприроды оценило стоимость всех российских зверей, лесов и воды
08:38СМИ: ЦБ и РЖД могут внедрить биометрию для идентификации пассажиров
08:33Первый покупатель iPhone 11 Pro Max рассказал, как избежал очереди
08:25Нагрев грунта в районе Киселевска, где были подземные пожары, прекратился
08:24В аэропорту Новосибирска открыли бюст Покрышкина
08:18Первый покупатель iPhone в Москве назвал цену за свое место в очереди
08:13В Кузбассе бухгалтер тратила бюджетные деньги на адвоката для сожителя
Лента новостейМолния