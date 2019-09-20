В Москве изменится движение автобусов в связи с фестивалем "Круг света"

Автотранспорт на Ленинском проспекте во время снегопада в Москве

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Маршруты автобусов изменятся в центре Москвы с 20 по 24 сентября в связи с проведением фестиваля "Круг света", сообщается на сайте мэра столицы.

Изменения коснутся автобусов № 38, М2, М3, М10, М27, К, № 101, 144 и 904. Также в Лубянском проезде не будет работать остановка "Метро "Лубянка" - Политехнический музей" для автобусов М3, М5, М8, М9, М10, М27, Т25, К, а также для автобусов № 38, 101, 144, 158 и 904.

Кроме того, проезд ограничат для личного транспорта 22 сентября. Будет закрыт ряд набережных, улиц и мостов в центре столицы.