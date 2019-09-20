Первый покупатель iPhone 11 Pro Max рассказал, как избежал очереди

"Это добрая традиция. Я каждый год в этом магазине где-то в этих числах прихожу за смартфонами. В этом году очень грамотно было. Я просто проходил вчера, зашел, приобрел (предзаказал – ред.) два телефона. Мне сказали: "Приходите в это время". И все. Очень приятно, классно", - сказал он журналистам.