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РИА Новости

Нагрев грунта в районе Киселевска, где были подземные пожары, прекратился

08:25 20.09.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 20 сен – РИА Новости. Нагрев грунта в районе Подземгаз города Киселевска, где жители жаловались на частые подземные пожары, прекратился, сообщил в своем аккаунте в Instagram заместитель губернатора региона по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.
Ранее сообщалось, что на место выезжал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, а также специалисты Восточного научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности, которые причиной возгорания назвали многолетние бытовые отходы. Власти города занялись ликвидацией нагрева грунта по плану, разработанному специалистами Восточного научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности.
"Благодаря мероприятиям, выполняемым по планам ВостНИИ, нагрев прекратился. Максимальная температура в скважинах в начале работ была 170 градусов, сейчас она снизилась до 40", – написал замгубернатора.
Он отметил, что трещины, о которых люди пишут в соцсетях, появились на глиняной подушке, сделанной в июне для изоляции очага нагрева.
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"Пролив водой через "карты" будет вестись две недели, затем сделают наверху глиняный "замок", который предотвратит проникновение воздуха в почву. Затем сверху проведут рекультивацию с посадкой зеленых насаждений на месте бывшей свалки", – пишет Панов.
Ситуация в Киселевске вызвала общественный резонанс, когда его жители записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой дать им убежище из-за плохой экологии в городе и частых подземных пожаров.
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Сергей ЦивилевКиселевскКемеровская областьПроисшествия
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