Нагрев грунта в районе Киселевска, где были подземные пожары, прекратился

КЕМЕРОВО, 20 сен – РИА Новости. Нагрев грунта в районе Подземгаз города Киселевска, где жители жаловались на частые подземные пожары, прекратился, сообщил в своем аккаунте в Нагрев грунта в районе Подземгаз города Киселевска, где жители жаловались на частые подземные пожары, прекратился, сообщил в своем аккаунте в Instagram заместитель губернатора региона по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

Ранее сообщалось, что на место выезжал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, а также специалисты Восточного научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности, которые причиной возгорания назвали многолетние бытовые отходы. Власти города занялись ликвидацией нагрева грунта по плану, разработанному специалистами Восточного научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности.

"Благодаря мероприятиям, выполняемым по планам ВостНИИ, нагрев прекратился. Максимальная температура в скважинах в начале работ была 170 градусов, сейчас она снизилась до 40", – написал замгубернатора.

Он отметил, что трещины, о которых люди пишут в соцсетях, появились на глиняной подушке, сделанной в июне для изоляции очага нагрева.

"Пролив водой через "карты" будет вестись две недели, затем сделают наверху глиняный "замок", который предотвратит проникновение воздуха в почву. Затем сверху проведут рекультивацию с посадкой зеленых насаждений на месте бывшей свалки", – пишет Панов.