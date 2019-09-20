В аэропорту Новосибирска открыли бюст Покрышкина

НОВОСИБИРСК, 20 сен – РИА Новости. Бюст трижды Герою Советского Союза, маршалу авиации Александру Покрышкину торжественно открыли в пятницу в новосибирском аэропорту "Толмачево", названном в честь знаменитого летчика, сообщил РИА Новости представитель авиаузла.
Бюст аэропорт получил в дар от руководителя проекта "Аллея российской славы" Михаила Сердюкова в честь присвоения аэропорту "Толмачево" имени Покрышкина в рамках проекта "Великие имена России".
В Толмачёво состоялось торжественное открытие бюста трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина. Хотим напомнить, что именем легендарного лётчика-аса аэропорт назвали в конце мая.https://t.co/LLcuu7aeh2— НГС (Новосибирск) (@top_ngs_news) September 20, 2019
"Мероприятие по открытию бюста трижды Герою Советского Союза, маршалу авиации, почетному гражданину города Новосибирска Александру Ивановичу Покрышкину прошло 20 сентября в соединительной галерее аэровокзального комплекса. Церемония проходила в сопровождении почетного караула военнослужащих Сибирского округа войск национальной гвардии РФ", - рассказали в аэропорту, отметив, что дата открытия бюста была выбрана не случайно — в двадцатых числах сентября 1944 года Покрышкин прибыл в кратковременный отпуск в Новосибирск, где встретился со своими родными, близкими и земляками.
Помимо самого бюста Александру Покрышкину в аэропорту открылась тематическая экспозиция, в которую вошли материалы, предоставленные Музеем Новосибирска, Новосибирским государственным краеведческим музеем, Музеем истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина. В аэропорту напомнили, что в ближайшее время начнется масштабное строительство нового терминального комплекса аэропорта "Толмачево". В его архитектурной концепции будет и историческая компонента, посвященная прославленному земляку.
"Великие имена России" — общенациональный конкурс, который проводился с 11 октября по 23 декабря 2018 года. Основные этапы включали в себя составление предложений регионов по итогам общественных дискуссий в Общественной палате, формирование расширенных региональных списков, социологический опрос ВЦИОМ и формирование шорт-листов, а также общероссийское финальное голосование. Жители Новосибирской области на голосовании выбрали имя выдающегося соотечественника, которое дополнило официальное наименование аэропорта "Толмачево". Наибольшее число голосов набрал маршал авиации Александр Покрышкин.
Цель проекта "Аллея российской славы" — возрождение патриотического духа российского народа. Сердюков - руководитель скульптурной мастерской, в которой изготавливают и бесплатно устанавливают на территории России и других государств бюсты граждан, прославивших Россию. В рамках проекта уже установлено 70 бюстов.
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