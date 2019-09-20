В аэропорту Новосибирска открыли бюст Покрышкина

НОВОСИБИРСК, 20 сен – РИА Новости. Бюст трижды Герою Советского Союза, маршалу авиации Александру Покрышкину торжественно открыли в пятницу в новосибирском аэропорту "Толмачево", названном в честь знаменитого летчика, сообщил РИА Новости представитель авиаузла.

Бюст аэропорт получил в дар от руководителя проекта "Аллея российской славы" Михаила Сердюкова в честь присвоения аэропорту "Толмачево" имени Покрышкина в рамках проекта "Великие имена России".

В Толмачёво состоялось торжественное открытие бюста трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина. Хотим напомнить, что именем легендарного лётчика-аса аэропорт назвали в конце мая.https://t.co/LLcuu7aeh2 — НГС (Новосибирск) (@top_ngs_news) September 20, 2019

"Мероприятие по открытию бюста трижды Герою Советского Союза, маршалу авиации, почетному гражданину города Новосибирска Александру Ивановичу Покрышкину прошло 20 сентября в соединительной галерее аэровокзального комплекса. Церемония проходила в сопровождении почетного караула военнослужащих Сибирского округа войск национальной гвардии РФ", - рассказали в аэропорту, отметив, что дата открытия бюста была выбрана не случайно — в двадцатых числах сентября 1944 года Покрышкин прибыл в кратковременный отпуск в Новосибирск, где встретился со своими родными, близкими и земляками.

Помимо самого бюста Александру Покрышкину в аэропорту открылась тематическая экспозиция, в которую вошли материалы, предоставленные Музеем Новосибирска, Новосибирским государственным краеведческим музеем, Музеем истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина. В аэропорту напомнили, что в ближайшее время начнется масштабное строительство нового терминального комплекса аэропорта "Толмачево". В его архитектурной концепции будет и историческая компонента, посвященная прославленному земляку.

"Великие имена России" — общенациональный конкурс, который проводился с 11 октября по 23 декабря 2018 года. Основные этапы включали в себя составление предложений регионов по итогам общественных дискуссий в Общественной палате, формирование расширенных региональных списков, социологический опрос ВЦИОМ и формирование шорт-листов, а также общероссийское финальное голосование. Жители Новосибирской области на голосовании выбрали имя выдающегося соотечественника, которое дополнило официальное наименование аэропорта "Толмачево". Наибольшее число голосов набрал маршал авиации Александр Покрышкин.