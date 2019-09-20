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РИА Новости

В Кузбассе бухгалтер тратила бюджетные деньги на адвоката для сожителя

08:13 20.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСуд
Суд
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Суд. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 20 сен – РИА Новости. Бухгалтер в Кузбассе, похищавшая бюджетные средства для оплаты услуг адвоката сожителю, сама получила условный срок за мошенничество, также с нее взыскали похищенную сумму, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.
Отмечается, что приговор женщине, длительное время похищавшей бюджетные средства, вынесен в Яшкинском районе.
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Суд установил, что бухгалтер управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Яшкинского муниципального района с сентября 2016 по октябрь 2018 года изготавливала реестры на перечисление зарплаты для муниципальных работников, куда включала себя в качестве работника муниципальных учреждений управления культуры.
В результате на ее карту за два года было перечислено более 989 тысяч рублей в качестве "заработной платы".
"Как рассказала 35-летняя женщина, на преступление ее подтолкнули временные материальные трудности. Деньги нужны были, чтобы оплатить услуги адвоката для сожителя, который находился под следствием за угрозу применения насилия в отношении сотрудника полиции", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе расследования уголовного дела обвиняемая признала вину, раскаялась в содеянном и согласилась с исковыми требованиями администрации района.
"Яшкинский районный суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). С учетом смягчающих наказание обстоятельств ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, с нее взыскали всю сумму похищенного. Она возместит ущерб администрации Яшкинского муниципального района", – рассказали в прокуратуре.
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