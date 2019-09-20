Тайфун "Тапа" принесет в Приморье штормовой ветер

ВЛАДИВОСТОК, 20 сен – РИА Новости. Синоптики предупредили о подходе к Японскому морю тайфуна "Тапа", который принесет в Приморье штормовой ветер и большие волны, а также при определенной траектории может вызвать ливни, сообщает Примгидромет.
"В период 23-24 сентября над акваторией Японского моря будет проходить тайфун "Тапа". По расчетам мировых погодных центров, ночью 23 сентября тайфун пройдет над югом Корейского полуострова и далее будет смещаться на северо-восток к острову Хоккайдо", - говорится в сообщении.
Расчеты траектории тайфуна "Тапа" по акватории Японского моря пока разнятся.
"В случае, если тайфун пройдет в непосредственной близости к юго-восточному побережью, днем 23 сентября и ночью 24 сентября на юго-востоке и востоке Приморья пройдут сильные (15-45 мм за 12 часов и менее), местами очень сильные дожди (более 50 мм за 12 часов). На реках этих районов возможен кратковременный выход воды из берегов, подтопление низких мест интенсивным ливневым и речным стоком", - сообщает Примгидромет.
На остальной территории края местами пройдут небольшие и умеренные дожди. Если тайфун пройдет по более восточной траектории, ближе к Японии, в Приморье обойдется без сильных осадков.
При этом при любой траектории тайфуна в прибрежных районах Приморья, у мысов Залива Петра Великого и района Поворотный-Золотой ожидается усиление северо-восточного, северного ветра до 23-28 м/с, высота волн достигнет 2,5-3,5 метра, в районе острова Аскольд и мыса Поворотный - 4 метров. В бухтах побережья ожидается очень сильный накат, подъем уровня моря.
Отдыхающим в палатках рекомендуют покинуть побережье к этому времени. Уточненную информацию специалисты обещают предоставить 22 сентября.
За последние два месяца Приморье накрыли четыре тайфуна, они принесли свыше трех месячных норм осадков. Десятки населенных пунктов подтопило, более 12 тысяч человек попали в зону паводка. В регионе действует режим ЧС.