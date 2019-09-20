Тайфун "Тапа" принесет в Приморье штормовой ветер

ВЛАДИВОСТОК, 20 сен – РИА Новости. Синоптики предупредили о подходе к Японскому морю тайфуна "Тапа", который принесет в Приморье штормовой ветер и большие волны, а также при определенной траектории может вызвать ливни, сообщает Примгидромет.

"В период 23-24 сентября над акваторией Японского моря будет проходить тайфун "Тапа". По расчетам мировых погодных центров, ночью 23 сентября тайфун пройдет над югом Корейского полуострова и далее будет смещаться на северо-восток к острову Хоккайдо", - говорится в сообщении.

Расчеты траектории тайфуна "Тапа" по акватории Японского моря пока разнятся.

"В случае, если тайфун пройдет в непосредственной близости к юго-восточному побережью, днем 23 сентября и ночью 24 сентября на юго-востоке и востоке Приморья пройдут сильные (15-45 мм за 12 часов и менее), местами очень сильные дожди (более 50 мм за 12 часов). На реках этих районов возможен кратковременный выход воды из берегов, подтопление низких мест интенсивным ливневым и речным стоком", - сообщает Примгидромет.

На остальной территории края местами пройдут небольшие и умеренные дожди. Если тайфун пройдет по более восточной траектории, ближе к Японии, в Приморье обойдется без сильных осадков.

При этом при любой траектории тайфуна в прибрежных районах Приморья, у мысов Залива Петра Великого и района Поворотный-Золотой ожидается усиление северо-восточного, северного ветра до 23-28 м/с, высота волн достигнет 2,5-3,5 метра, в районе острова Аскольд и мыса Поворотный - 4 метров. В бухтах побережья ожидается очень сильный накат, подъем уровня моря.

Отдыхающим в палатках рекомендуют покинуть побережье к этому времени. Уточненную информацию специалисты обещают предоставить 22 сентября.